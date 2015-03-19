‘Panik butonu cehalettir’ diyen DİN–BİR SEN Genel Başkanı boşanıyor

Şiddet gören kadınları korumayı amaçlayan panik butonunu, “Kaybolan aile değerlerinin tamamen yok olacağı” gerekçesiyle eleştiren DİN-BİR SEN (Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası) Genel Başkanı Lütfi Şenocak, boşanma davasıyla gündeme geldi. Karşılıklı suçlamaların yapıldığı davada Şenocak’ın eşini başka kadınlarla aldattığı da iddia ediliyor.

Lütfi Şenocak, “şiddetli geçimsizlik” gerekçesiyle eşi Ayşe Şenocak’tan boşanmak için Ankara 7’nci Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Şenocak’ın avukatının mahkemeye verdiği dilekçede, davalı Ayşe Şenocak’ın Kuran kursu öğretmeni olduğu anlatılarak “Davalı her geçen gün artarak devam eden aşırı kıskançlığı nedeniyle müvekkilime hayatı zindan etmeyi başarmıştır. Davacının kendisini aldattığı düşüncesiyle müvekkilime evde huzur vermemiştir. Bu davranışları müvekkilimin evden ve eşinden uzaklaşmasına neden olmuştur” dedi.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, Dilekçede davalının sık sık davacı eşini evden kovmakta, boşanmakla tehdit ettiği öne sürülerek, “Tarafların barışması veya uzlaşmalı boşanmaları için çaba gösteren avukatlar yanında ve telefonda davacı eşine ‘p..., şerefsiz, edepsiz’ gibi ağır hakaretlerde bulunmuştur” denildi. 50 bin TL maddi ve 50 bin TL tazminat talebinde de bulundu. Bunun üzerine Ayşe Şenocak mahkemeye cevap dilekçesi verdi.

‘Defalarca aldattı’

Dilekçede, Lütfi Şenocak’ın kendisini başka kadınlarla aldattığını öne sürülerek, “Bu durumun fark edilmesi üzerine ise eşini aldattığını kendisi de kabul etmiştir. Davacının ailesi de davacıya bu konuda gerekli telkin ve uyarılarda bulunmuştur” denildi. 16 Mart’taki duruşmada dinlenen sendikanın avukatı olan E.M., “Çiftin çocuğu S.Ş. geçen sene bana, annesinin babasını evden kovduğunu, bu nedenle 3-4 aydır sendikada yatıp kalktığını ve boşanmak istediğini söyledi. S.Ş. bana ilk geldiğinde Facebook’ta başka kadınlarla resimlerini gördüklerini, annesinin de bu nedenle boşanmak istediğini belirtmişti” dedi.

‘İmam nikâhlıymış’

Kadının kardeşi Ö.A da ifadesinde Lütfi Şenocak’ın bir kadınla ilişkisi olduğunu öne sürerek şu iddiada bulundu: “Hatta ben Facebook’ta R.U.’yu araştırdığımda bu kişinin eniştemle imam nikâhlı evlendiğini gördüm. Ancak bu olay ortaya çıktıktan sonra özür diledi. Ancak bu olaydan 3-4 ay sonra eniştemin eve geç gelmeleri, evi ihmal etmeleri sürünce ablam kuşkulandı ve eniştemin İstanbul’daki başka bir bayanla ilişkisi olduğunu öğrendi. Ablam evlilik birliğini devam ettirmek istedi. Ancak Lütfi Bey evliliğe devam ettirmek istemediğini bildirmiş.”

‘Panik butonu cehalettir’

Şiddet gören kadınların korunması amacıyla uygulamaya konulan panik butonunu yazılı bir açıklamayla eleştiren Lütfi Şenocak “cehalet” demişti.

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