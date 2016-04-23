Panik atak geçiren şahıs korku yarattı; polis uçakta arama yaptı

Batman-İstanbul seferini yapan uçakta bulunan ve panik atak olduğunu söyleyen kişi korku yarattı. Polis uçaktakileri indirip arama yaptı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türk Hava Yollarına ait TK 2685 sefer sayılı Batman İstanbul uçağında bir kişinin şüpheli hareketleri nedeniyle alarm verildi. Güvenlik güçleri tarafından uçaktan indirilen şahıs gözaltına alındı. Yolcuları da indiren güvenlik güçleri uçakta bir müddet arama yaptı. Uçağın güvenli olduğunu öğrenen görevliler yolcuları tekrar uçağa adı. Yaklaşık 1 buçuk saat rötarla havalanan uçaktan indirilen şüpheli şahıs ise polise verdiği ifadesinde panikatak olduğunu söylemesi üzerine serbest bırakıldı.