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Dünya

'Pangalos istifa et, çalışkan Türkiye’ye git'

Yunanistan Başbakan Yardımcısı Teodoros Pangalos’un açıklamaları Atina’da büyük gürültü koptu.

20 Nisan 2011 03:00

T24 - Yunanistan Başbakan Yardımcısı Teodoros Pangalos’un açıklamaları Atina’da büyük gürültü koptu. Basın, “Pangalos, istifa et, çalışkan Türkiye’ye git” diye yazdı.Ana muhalefetteki Yeni Demokrasi (ND) Partisi açıklamasında, Pangalos’un kontrolden çıktığını ve tehlikeli hale geldiğini öne sürdü. 

Açıklamada “Daha önce devlet memurlarına “beceriksiz”, Yunan Silahlı Kuvvetleri subaylarına da “üretken değiller” diyen Pangalos, Türkiye’ye gitti ve Yunanlılara topluca hakaret etti. Pangalos “Türkler çalışırken biz tembellik yaptık” diyerek hepimizi tembel olarak niteledi” denildi. ND açıklamasında “Bu kadarla da kalmayan Pangalos, Yunan ekonomisi çok kritik bir durumda iken “Bizim bankalar başarısız. Türk bankalarını örnek almalıdırlar” diyerek Yunan bankacılık sistemine saldırdı” ifadesi kullanıldı. 

Pangalos’un basın bürosundan yapılan açıklamada ise “Patrik Bartolomeos’u ziyareti esnasında Başbakan Yardımcısı Pangalos’un basın mensuplarıyla hiçbir teması olmadı. ND’nin açıklamasında belirtilen ya da başka bir içerikle hiçbir demeç vermedi, hiçbir açıklama yapmadı” denildi. 


Basın ne dedi

Elefteros Tipos: Pangalos’un açıklamalarını manşet yapan gazete, “Pangalos’tan İstanbul’da inanılmaz açıklama. Tüm Yunanlılara küfür ediyor” dedi. Gazete başyazısında “Pangalos istifa etmeli veya evine ya da çalışkan Türkiye’ye gitmelidir. Aksi takdirde Başbakan Papandreu’nun görevi Pangalos’u kabineden uzaklaştırmaktır” dendi.


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