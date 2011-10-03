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Dünya

Panetta: ''İsrail Ortadoğu'da yalnızlaşıyor''  AMERİKAN ASKERİ UÇAĞI (A.A)

03 Ekim 2011 11:25

-Panetta: ''İsrail Ortadoğu'da yalnızlaşıyor''  AMERİKAN ASKERİ UÇAĞI (A.A) - 03.10.2011 - ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, Arap Baharından dolayı İsrail'in Ortadoğu'da ''gittikçe yalnızlaştığını'' ve İsrail'in ''Türkiye ve Mısır gibi ülkelerle ilişkilerini düzeltmesine yardımcı olmak için mümkün olan her şeyi yapmanın önemli olduğunu'' belirtti. Panetta, Ortadoğu turu çerçevesinde İsrail'e giderken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in askeri üstünlüğünü koruması konusunda çok şüphesi olmadığını belirterek, ''Ancak sorulması gereken soru şudur, eğer diplomatik alanda yalnızlaşmaktaysanız askeri bir avantajı sürdürmek yeterli midir?'' dedi. Panetta, ''Ortadoğu'daki bu olağanüstü zamanda, bunca değişim olurken, gittikçe yalnızlaşmasının İsrail için iyi olmadığını'' söyledi. Bakan, ''Bölgenin güvenliği için, İsrail'in Türkiye ve Mısır gibi ülkelerle ilişkilerini düzeltmesine yardımcı olmak için mümkün olan her şeyi yapmalarının gerçekten önemli olduğu düşüncesini taşıdığını'' belirtti. Leon Panetta ayrıca, Filistin ve İsrailli liderlere görüşme masasına dönmeleri için baskı yapacağını söyleyerek, ''Her iki taraf için de mesajının, görüşmelere yeniden başlayarak hiçbir şey kaybetmeyecekleri yönünde olduğunu'' kaydetti. Panetta'nın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüşmesi bekleniyor.

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