Pandora'nın Kutusu'ndan 'En iyi Kadın Oyuncu' çıktı

Tsilla Chelton, 7-16 Kasım 2008 tarihleri arasında Fransa’da düzenlenen 28. Amiens Film Festivali’nde Yeşim Ustaoğlu’nun Pandora’nın Kutusu’ndaki rolüyle en iyi kadın oyuncu seçildi.



Fransız yönetmen Maurice Failevic’in başkanlığında Meksika’dan oyuncu Arcelia Ramirez, Fransa’dan oyuncu Marie Vernalde, Kongo’dan müzisyen Ray Lema ve Cezayir’den eleştirmen Mohamed Bensalah’tan oluşan jüri Yeşim Ustaoğlu’nun yönettiği Pandora’nın Kutusu’ndaki bir alzheimer hastasını canlandırdığı rolüyle Tsilla Chelton’ı En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne lâyık gördü.



Tsilla Chelton, “Pandora’nın Kutusu”nda yaşadığı küçük Batı Karadeniz kasabasından çocukları tarafından İstanbul’a getirilen yaşlı bir anneyi canlandırıyor. Alzheimer olduğunu öğrendikleri annelerinin yanlarındaki varlığıyla beraber kendi sorunları ve aralarındaki gerginlik de ortaya çıkan üç kardeş annelerine bakmaya çalışırken kendi hayatlarını sorgulamaya başlarlar. Pandora’nın Kutusu yavaş yavaş açılırken anneanneyle torunu arasında beklenmedik bir yakınlık filizlenir.