Pandora'nın Kutusu'na iki ödül birden

Pandora'nın Kutusu fragmanı - VİDEO

Üç farklı kardeş

Ayrıca Kristal Simurg En İyi Oyuncu Ödülü de Derya Alabora, Övül Avkıran ve Tsilla Chelton’a verildi.14 filmin yarıştığı 27. Uluslararası Fajr Film Festivali’nde Mohammad Mahdi Asgarpour (İran), Majid Sheikh - Ansari (İran), Andrey Zvyagintsev (Rusya), Roberto Stabile (İtalya), Mikel Olaciregui (İspanya), Marc Bashet (Fransa) ve Paul Cox’tan (Hollanda) oluşan jüri, ‘Pandora’nın Kutusu’nu iki ödüle layık gördü.Yönetmenliğini Yeşim Ustaoğlu’nun yaptığı ve başrollerini ‘Tatie Danielle’ filminin yıldız oyuncusu Tsilla Chelton, Derya Alabora, Övül Avkıran, Onur Ünsal ve Osman Sonant’ın paylaştığı ‘Pandora’nın Kutusu’, İran’da 1 - 11 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 27. Uluslararası Fajr Film Festivali’nde Kristal Simurg Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Ayrıca Kristal Simurg En İyi Oyuncu Ödülü de Derya Alabora, Övül Avkıran ve Tsilla Chelton’a verildi.Senaryosu Yeşim Ustaoğlu ve Sema Kaygusuz imzasını taşıyan ‘Pandora’nın Kutusu’, bir gün kaybolduğunu öğrendikleri yaşlı annelerinin yaşadığı küçük bir Batı Karadeniz kasabasına doğru yola çıkan üç kardeşin öyküsünü anlatıyor. İstanbul’un farklı bölgelerinde yaşayan, her biri diğerinden farklı sorunun ve hayat standardının içinde sıkışıp kalmış, birbirinden habersiz, tam anlamıyla orta yaş ve sınıfa mensup üç kardeş, bir gün doğup büyüdükleri Batı Karadeniz’in dağlarındaki köylerinden gelen bir telefon ile bir araya gelir. Yaşlı anneleri Nusret Hanım kaybolmuştur. Annelerini bulmak için bir araya gelen üç kardeşin bu metazori yolculuğu saklı kalan pek çok sorunun, hayatlarındaki ve ilişkilerindeki birçok çarpıklığa dair iyi kötü pek çok şeyin, tıpkı ‘Pandora’nın Kutusu’ndaki gibi açılmasına neden olur...