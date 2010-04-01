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Kültür-Sanat

Pandomim grubu İstanbul'a geliyor

İsviçreli tiyatro grubu Mummenschanz, 10-11 Nisan'da ise İstanbul Cevahir Sahnesi'nde olacak.

01 Nisan 2010 03:00

T24- Dünyanın en ünlü pandomim tiyatro grubu Mummenschanz, 10-11 Nisan'da İstanbul Devlet Tiyatrosu Cevahir Sahnesi'nde gösteri sunacak.


Dünyanın hemen hemen her ülkesinde sahne alan İsviçreli tiyatro grubu Mummenschanz, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetmenliği etkinlikleri kapsamında İsviçre Büyükelçiliği ve Türkiye Devlet Tiyatroları desteğiyle İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.


Replik ve müzik içermeyen eserleriyle Broadway'de 3 yıl boyunca sahne alan tek pandomim tiyatro grubu olan Mummenschanz'ın, 10 ve 11 Nisan'da İstanbul Devlet Tiyatrosu Cevahir Sahnesi'nde gerçekleşecek gösterinin 7,5 ve 12,5 lira olan biletleri Biletix aracılığıyla satışa sunuldu.

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