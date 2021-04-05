"Pandeminin birinci yılında, 800 milyon çocuk hâlâ okuldan uzakta"

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında dünya genelinde 800 milyon çocuğun okula tam zamanlı olarak dönemediğini açıkladı. UNICEF, uzayan önlemler ve salgın nedeniyle okula bir daha dönememe riski taşıyan milyonlarca çocuk olduğunu söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, UNICEF Eğitim Şefi Robert Jenkins, salgın nedeniyle okulların kapanmasının çocukları eğitimini ciddi anlamda zedelediğini söyledi. Jenkins, "Okullar geçen yıl kapandığında bu seviyede olacağını, bu kadar uzayacağını düşünmemiştim. Pandeminin pik noktasında 1.6 milyar çocuk okuldan uzak kalmıştı, bir yıl geçti ve şimdi 800 milyon çocuk okuldan uzak" dedi.

UNICEF, Dünya Bankası ve Johns Hopkins Üniversitesi, "Covid-19 Küresel Eğitim İyileşme Takibi" isimli bir sistemle çocukların nerelerde evde ya da okulda eğitim gördüğünü takip ediyor.

İnsan hakları örgütleri, okulların kapanmasının çocukları işçilik ve evlendirme gibi adımlarla istismara açık bir hâle getirdiğini belirtiyor.

Lübnan'da hazırlanan bir rapor, çok sayıda çocuğun okuldan uzak kaldığı için aileleri tarafından çalışmaya zorlandığını göstermişti. Uganda'da ise okulların 2020'nin mart ayından bu yana kapalı olduğu ve 15 milyon çocuğun eğitimden mahrum kaldığı belirtildi.

Kız çocuklarının dünya genelinde okulların kapanmasından daha çok etkilendiği de vurgulandı. Afganistan gibi kız çocuklarının okula gitme oranının düşük olduğu ülkelerde durumun çok daha kötüye gittiği belirtildi.

Latin Amerika ve Karayipler'de toplam 114 çocuğun okuldan uzakta olduğu tespit edildi.

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