Pandemiden bu yana ilk; Mekke'de Mescid-i Haram, tam kapasite ibadete açıldı, sosyal mesafe uyarıları kalktı

Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde Kabe’nin içinde bulunduğu Mescid-i Haram, Koronavirüs salgınının başından bu yana ilk kez tam kapasite ibadete açıldı. Mescid-i Haram’da ibadet ilk kez sosyal mesafesiz gerçekleştirildi.

Al Jazeera’da yer alan habere göre, Mescid-i Haram’da bugün yerlerde sosyal mesafe için işaretlenen uyarılar kaldırıldı.

Suudi Basın Ajansı’nın (SPA) aktardığına göre, Mescid-i Haram, pandeminin başından bu yana ilk kez tam kapasite ibadete açıldı. Sosyal mesafe önlemleri kaldırılsa da yetkililer, gelen kişilerin iki doz aşı olması ve maske takmasını zorunlu kılmaya devam ediyor.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, ülkedeki günlük Covid-19 vakalarındaki ciddi düşüşün ardından kısıtlamaları hafifletme kararı aldı.