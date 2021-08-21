"Pandemide yaklaşık 8 milyon çalışan yoksullaştı, 12 bin yeni milyoner doğdu"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, hazırladığı çalışma ile Türkiye’de Covid-19 salgınının yarattığı “iki farklı yüze’’ dikkat çekti. Çalışmaya göre, Mart 2020’den Haziran 2021’e kadar pandemi koşulları altında geçen süreçte Türkiye’de yaklaşık 8 milyon çalışan yoksullaşırken, milyoner sayısı 112 bin artışla 358 bin 760 kişiye ulaştı.

Covid-19 salgını ile birlikte hem sağlığın hem de gelir dağılımının ciddi anlamada bozduğunu ifade eden Ağbaba, “Pandemi nedeniyle milyonlarca çalışanın emeği üzerinden yeni milyonerler yaratıldı. Salgın sürecinde 112 bin yeni milyoner doğdu, buna karşılık 7 milyon 985 bin çalışan daha fazla yoksullaştı’’ diye konuştu. Sözcü’den Başak Kaya imzalı habere göre, Ağbaba çalışmasında şu bilgilere yer verdi:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) verilerine göre Mart 2020’de Türkiye'de yurt içi ve yurtdışı olmak üzere 246 bin 136 milyoner varken bu sayı Haziran 2021 itibarıyla 112 bin kişi artış kaydederek 358 bin 760 kişiye yükseldi.

Milyonerlerin hesabındaki miktar aynı dönemde 681 milyar TL artış göstererek Haziran 2021’de 2 trilyon 227 milyar TL’ye ulaştı.

Salgın sürecinde kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulamalarına dahil edilen ya da işten çıkarıldığı için işsizlik ödeneği alan çalışan sayısı 7 milyon 985 bin kişi oldu.

Yaklaşık 8 milyon çalışan dahil oldukları uygulamalar ile normal maaşlarının altında ücret alarak gelir kaybına uğradı.

İşsizlik Sigortası Fonu verilerine göre, milyonerlerin servetlerini 681 milyar TL artırdıkları Mart 2020 - Haziran 2021 döneminde çalışanların payına düşen miktar ise sadece 56.3 milyar TL oldu."