Türkiye, telefonla konuşma süresinde Avrupa'nın zirvesinde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) hazırladığı rapora göre, pandemi tedbirlerinin uygulandığı Nisan-Haziran aylarında cep telefonuyla konuşma süresi, bir önceki döneme göre yüzde 11,4 oranında artarak aylık 544 dakikaya ulaştı. Türkiye, bu alanda Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer aldı.

Sputnik'in haberine göre, BTK'nın Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2020 Yılı 2. Üç Aylık Pazar Verileri Raporu'na göre, insanlar pandemide mobil cihazlarıyla daha çok vakit geçirdi. Pandemi tedbirlerinin uygulandığı Nisan-Haziran aylarındaki cep telefonuyla konuşma süresi, bir önceki döneme göre yüzde 11,4 oranında arttı. Aylık 544 dakikaya ulaşan telefonda görüşme süresiyle Türkiye, bu alanda Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer aldı.

Mobil abone 81, 4.5G kullanıcısı 75 milyon

Türkiye genelinde mobil kullanıcı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 98,3 artarak 81,7 milyona ulaştı. 4.5G abone sayısı ise 1,93 milyon artarak 75 milyon 362 bine ulaştı.

Kullanıcı sayısındaki artışla birlikte elektronik haberleşme sektöründeki şirketlerin net satış gelirleri de yüzde 15,4 yükselerek 18,7 milyar liraya ulaştı.

Geniş bant verilerine göre kullanıcı sayısı yılın ikinci çeyreğinde, geçen yıla göre 4,1 artarak 78,4 milyona yükseldi. Sabit geniş bant abonelerinin aylık ortalama data kullanımı 172,4 gigabayta ulaşırken geniş bant kullanıcılarının aylık ortalama data kullanımı 8,7 gigabayt'ı buldu. 4.5G uyumlu mobil cihazlarda aylık ortalama data kullanımı ise 10,3 gigabayt olarak belirlendi.