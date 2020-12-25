Pandemide son 9 yılın marka tescil başvuru rekoru kırıldı

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun kasım ayı sonunda yayınladığı istatistiklere göre, marka tescil başvurularında son 9 yıllık en yüksek artış yaşandı. İşini koruma içgüdüsüyle hareket eden iş sahiplerinin ve yeni girişimcilerin itici güç olduğubelirtildi.

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun açıkladığı yıl sonu marka tescili, patent tescili, faydalı model tescili, tasarım tescili başvuru verilerinin 2020’nin ilk üç çeyrek istatistikleri açıklandı. Yıl içerisinde belirtilen istatistiksel rakamlara göre; işletmelerin marka tescil başvurularında geçmiş yıla göre, %26,6 artışla 149,164 adet olduğu kaydedildi.

Defans Patent Marka ve Patent Vekili Av.Eşref Borça, Defans Patent olarak yaptıkları araştırmada karantina döneminin iş sahiplerini işlerini geliştirmeye ve korumaya yönelttiğini ifade etti. Bu psikolojiyle hareket eden şirket sahipleri yeni alanlarda iş fırsatları oluşturmak için bu artışın itici gücü oldu. Yine Covid-19 salgınının çalışan nüfus üzerindeki psikolojik etkilerini incelemek üzere, Goodjob Marka Danışmanlığı şirketi tarafından yapılan “Beyaz Yakalının Bilinçaltı ve Değişen Anlam Dünyası” isimli bilinçaltı araştırmasına göre, bu dönemde kendisiyle baş başa kalıp hayatı sorgulayan kişilerin oluşturduğu yeni girişim sayısındaki artışın yeni marka tescil başvuru sayısındaki artışta etkili olduğu bulgusuna ulaşıldı.

Yüzde 26,6 daha fazla marka tescil başvurusu

2019 yılına göre 2020 yılında %26,6 daha fazla marka tescil başvurusu yapıldı.

Marka haklarının zedelenmesiyle ortaya çıkan zararların, küresel salgın sürecinde yaşanan ekonomik zorluklara eklenmemesi için marka tescilinin önemine değinen Borça, son 9 yıllık dönemdeki zirve başvuru sayısına ulaşıldığını ifade etti. Markalaşmanın Türkiye’nin ekonomisine destek vereceğini ifade eden Borça, özellikle uluslararası alanda, 2019 yılına göre 2020 yılında, yerli EPC (European Patent Convention) patent başvurularında ortalama %14,6’lık bir artış, PCT (Patent Cooperation Treaty) başvurularında %25,3’lük bir artış yaşandığını belirtti.

Son 14 yılın en yüksek artışı

Faydalı model başvurularında son 14 yılın en yüksek artışı yaşandı.

Özellikle sanayiye uygulanabilen ve ülkelerin ekonomilerine ciddi katkılar sağlayan faydalı model başvurularında 2019 yılına göre 2020 yılında %26,3 artışla son 14 yılın en yüksek artışı yaşandı. Defans Patent Marka ve Patent Vekili Av.Eşref Borça, özellikle Covid-19 sürecinde zorunlu olarak değişen iş süreçlerinin ve iş teknolojilerinin meydana getirdiği gelişmeler sonucunda artan faydalı model başvurularının sanayi ekonomisine canlandırıcı etkileri olacağını ifade etti.