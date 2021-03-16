"Pandemide Kod-29'la işten atılanların oranı yüzde 70 arttı"

T24 Haber Merkezi

Pandemi nedeniyle işten çıkarılmanın yasak olduğu dönemde, Kod-29'un gerekçe gösterilerek işten çıkarmalara İstanbul İşçi Sağlığı ve Güvenliği Merkezi (İSİGM) tepki gösterdi.

İşverene Kod-29 kapsamında işten çıkarma hakkı tanıyan iş kanunun sendikalaşan işçilere karşı tehdit olarak kullanıldığını belirten İstanbul İşçi Sağlığı ve Güvenli Merkezi salgın sürecinde işverenlerin sendikalaşan işçileri İş Kanunu’nun 25/2 maddesi kapsamında “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller” gerekçesiyle işten çıkardığını açıkladı.

Basın toplantısı düzenleyen İstanbul İşçi Sağlığı ve Güvenliği Merkezi, pandemi döneminde çalışanların yaşadıkları sorunları dile getirdi.

Pandeminin ilk yılında alınan tedbirleri yetersiz bulan ve çalışanların yaşadıkları sağlık problemlerini gündeme getiren açıklamada Kod-29'la işten atılan işçilerin durumları anlatıldı.

Migros Depo, Sinbo, PTT, TÜVTÜRK, Döhler, Oral Ambalaj, Termokar, Mapfre Sigorta Tur Assist, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ak Nişasta ve birçok şirket çalışanlarının Kod-29'la tazminatsız olarak işten çıkarıldığını gündeme getiren İSİGM, "Bu süreçte Kod-29 ile işten atılan işçi sayısı yüzde 70 artarken işçilerin süren hukuk mücadelelerinin yüzde 80’i de Kod-29 kaynaklı" dedi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Kod-29 gerekçesiyle işten çıkartılan işçilerin kıdem tazminatı ödenmiyor ve işsizlik maaşına da hak kazanamıyor. Eğer işçi hukuk mücadelesine devam ederse de , arabulucu sürecinin ardından 2 ila 3 yıl sürebilen bir dava sürecine girilmiş oluyor. Bütün bu caydırıcı mücadeleye ve haksız işten çıkarmalara ilişkin İSİGM sözcüsü ‘Kod-29 bir sermaye keyfiyetidir ve temel olarak işçilerin haklarının baskı altına alınması ve örgütlenmesinin engellenmesinin bir ifadesidir. İşçiler bir yanda ölümüne çalıştırma diğer yanda işsizlik-açlık cenderesine alınırken, Kod-29 da bu baskının temel aracı haline gelmiştir.’"

Bugün iktidarın salgın yönetimi adı altında işçi sınıfına karşı saldırıları sürerken itirazlar, örgütlenmeler ve direnişler de filizleniyor. Migros Depo, Sinbo, Baldur, Ekmekçioğlu, PTT, TÜVTÜRK, Yasin Kaplan Halı ve Güven Boya, Kaynak İplik, Döhler, Oral Ambalaj, Termokar, Mapfre Sigorta Tur Assist, İzmir Büyüykşehir Belediyesi, Ak Nişasta ve birçok işyerinde işçilerin hak aramasına, sendikalaşma saldırısına karşı Kod-29 saldırısı devreye sokuldu. Ancak direnişler kararlılıkla sürüyor. (Ayrıca işten atılmalara karşı veya haklarını almak için direnen Cargill, Uzel, SML Etiket, CPS Otomotiv Tekstil, HSK, Cem Bialetti, A-Plas işçilerini de buradan selamlıyoruz."

Kod-29 sorunu gündeme getiren DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da şubat ayında "Kod 29'la işten çıkarıldığınızda kara listeye alınmış gibi olursunuz, iş bulmanız zorlaşır, işsizlik maaşı dahi alamazsınız. İşverenler pandemi döneminde işten çıkarma yasağını delmek bu maddeyi suistimal ediyor. İşten çıkarma yasağı bu istisna olmadan devam etmeli" demişti