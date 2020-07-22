Pandemide işveren çalışanına, "Düşük ücretle çalışmayı kabul edersen gel başla, yoksa ücretsiz izne devam et" diyor

Pandemi sebebiyle alınan bazı önlemler işçilerin aleyhine kullanılmaya başlandı. Yüksek ücretli çalışanlarını kısa çalışmaya veya ücretsiz izne ayıran bazı işverenler, çalışanlara “Düşük ücretle çalışmayı kabul edersen gel başla, yoksa ücretsiz izne devam et” diyor. Bu uygulamanın, özellikle ortak güvenlik ve sağlık birimlerinde (OSGB) yaygın olduğu görülüyor.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, işten çıkarma yasağı döneminde işveren istediği işçiyi ücretsiz izne ayırabiliyor. Normalde rızası dışında ücretsiz izne çıkartılan işçi, bunu haklı fesih sebebi yaparak iş akdini feshettiğinde kıdem tazminatını alıp işten ayrılabiliyor. Ancak, işten çıkarma yasağı döneminde ücretsiz izne çıkartılan işçi bu durumu haklı fesih sebebi yapamıyor. Normal çalışırken aldığı ücret ne olursa olsun, ücretsiz izne çıkartıldığında sadece 1.168 TL ile yetinmek zorunda kalıyorlar.

Çalışanlar, kıdem tazminatlarını yakmamak için ya bu ücret ile çalışmaya devam etme, ya da kıdem tazminatını işverende bırakıp işten ayrılma ikilemine düşüyor. İyi niyetli işveren, karşılıklı anlaşarak kıdem tazminatını ödeyip işçisiyle helalleşmek istese bile bu kez de işçi işsizlik ödeneği hakkını kaybediyor.

İşverenin ücrette indirim talebi

Çalışanlar şimdi de ücrette indirim talepleriyle karşılaşmaya başladılar. İsmini açıklamak istemeyen bir iş güvenliği uzmanı, bazı ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin (OSGB) kısa çalışma sırasında hem devletin verdiği destekten yararlanıp, hem de kısa çalışmaya gönderdiği elemanların yerine daha düşük ücretle çalışan yeni eleman aldıklarını belirtti. Ayda 4 bin 250 lira ücretli uzmana işverenin, “3000 liraya çalışmayı kabul edersen gel başla, kabul etmezsen ücretsiz izne devam edersin” diye tekliflerde bulunduklarını ifade etti.