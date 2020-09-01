Pandemi satışları etkiledi; Coca Cola binlerce kişiyi işten çıkarabilir

Coca-Cola, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını süresince azalan içecek satışları nedeniyle binlerce kişinin işine son verecek. Şirket aynı zamanda iş ünitelerinin sayısını düşürecek.

CNN'in aktardığı habere göre, şirketten yapılan açıklamada kesintilerin gönüllü ve istemsiz olarak iki şekilde gerçekleşecek. Şirket önce ABD, Kanada ve Puerto Rico'daki 4 bin personela satın alma teklifinde bulunacak. Daha sonra benzer bir planı diğer ülkelerde de uygulayacak.

Satın alma teklifini kabul eden personel sayısı arttıkça istemsiz işten çıkarma sayısı azalacak.

Şirket toplam kaç kişinin işine son verileceğini açıklamadı ancak şirketin küresel işten çıkarma masrafının 350 milyon dolar ile 550 milyon dolar arasında değişebileceğini söyledi.

31 Aralık 2019 verilerine göre, Coca Cola'nın 10 bin 100'ü ABD'de olmak üzere toplam 86 bin 200 personeli bulunuyordu. Coca Cola'nın ikinci çeyrek satışları yüzde 28 oranında düştü.