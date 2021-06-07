"Pandemi etkisi"; Japonya’da doğum oranı 1899’dan beri en düşük seviyede

Japonya Sağlık Bakanlığı, 2020 yılında doğum oranlarının rekor seviyede düştüğünü açıkladı. Covid-19 salgını nedeniyle düğünlerin gerçekleşememesi, doğum oranlarının düşmesiyle ilişkilendirildi.

CNN'de yer alan habere göre, Japonya Sağlık Bakanlığı, 2020'de doğumların bir önceki yıla göre yüzde 2.8 oranında düştüğünü açıkladı. Bakanlık, 2020 yılında 840 bin 832 bebek doğduğunu, bu sayının 1899'dan bu yana en düşük olduğunu açıkladı.

Bakanlık, Covid-19 salgınıyla bağlantılı olarak ülkedeki evliliklerin de bir önceki yıla göre yüzde 12.3 oranında düştüğünü açıkladı.