Pandemi bağışları azalttı, hastalar organ bekliyor

Organ nakli cerrahı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, Sağlık Bakanlığı ve nakil merkezlerinin katkılarıyla organ naklinde yükselen bir ivme kazandıklarını ve Türkiye'de bağışlanan organ sayısının 20 yıl öncesine göre 5 kat arttığını belirtirken, pandemi yüzünden bu oranın düşmesine dikkat çekti. Organ bağışı yapmanın Koronavirüs'e yakalanma sürecinde ek bir risk taşımadığını vurgulayan Dinçkan, organ bekleyen insanların tek umudunun bağışın yeniden artması olduğunu hatırlattı.

Her yıl 100 binden fazla kişi organ nakli beklerken hayatını kaybediyor

Verilere göre, bekleme listesindeki böbrek hastalarının yüzde 40'ı, kalp ve karaciğer hastalarının yarısından fazlası organ beklerlen hayatını kaybediyor. Türkiye'de 25 binden fazla kişinin organ nakli beklediğini söyleyen Dinçkan, nakil imkanı varken her gün 6-7 hastanın hayatını kaybettiğini belirtti.

Kadavra bağışının yeterli bir seviyeye gelmesi için 4-5 kat daha artması gerektiğini vurgulayan Dinçkan "Nakil için gerekli organ kaynağı 2 çeşittir. Birincisi, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bizde de daha fazla olması gereken, beyin ölümü gerçekleşmiş kadavra donörlerden elde edilen organlardır. Diğeri ise; organ bekleyenlerin akrabalarından elde edilen organların kullanıldığı canlı donörlerdir. Kadavra donörden her türlü organ temin edilirken canlı vericilerden sadece böbrek ve karaciğer nakli yapılabilmektedir” dedi.

“Kalp 4, böbrek ise 24 saat içinde nakil bekleyen hastaya yetiştirilmeli”

Nakil bekleyen hastalara organların bir an önce yetiştirilmesi gerektiğini anlatan Dinçkan, hastadan alınıp nakledilene kadar geçen sürenin kalpte 4, karaciğerde 12, böbrekte 24 ve pankreasta 8-10 saat olduğunu belirtti.

Halkın organ bağışı ve naklinde etik kaygılar taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Dinçkan, 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası'nın toplumu bilinçlendirmek için kutlandığını ifade etti.

Dinçkan, canlı vericili nakillerde 18 yaş altı canlı donörün kabul edilemeyeceğini söylerken Türkiye'nin kurallarına göre çocuk hastalara yetişkinlerden nakil yapılabildiğini ancak 18 yaş altı organların yalnızca 18 yaş altı hastalara nakledilebileceğini vurguladı.

Organlarını bağışlayan birinin beyin ölümü gerçekleştikten sonra ailesinin de izninin gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Dinçkan, “18 yaşını doldurmuş, akli dengesi yerinde herkes, öldükten sonra organlarının kullanılması için izin verebilir. Ancak yasal organ bağışı için aile bireylerinden iki kişinin imzası gerekmektedir." dedi. (DHA)