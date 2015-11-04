Pandaların dili çözüldü

Çin'de Panda Koruma ve Araştırma Merkezi'nden bilim adamları, pandaların dilini çözdü. Şinhua ajansının haberine göre, Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde bulunan merkez, pandaların çıkardığı 13 farklı sesin hangi anlama geldiğini belirledi.



Pandaların diliyle ilgili projeyi 2010'dan beri yürüten bilim adamları, pandaların yavru veya yetişkinken, yaptıkları yeme-içme, kavga etme, birbirlerine yardımcı olma ve çiftleşme gibi aktiviteleri kayıt altına aldı. Kayıtlardan toplanan verilerdeki ses ve hareketler analiz edildi.



Projeyi yürüten ekibin lideri Cang Hı Min yaptığı açıklamada, pandaların "açım", "mutsuzum" ve "beğendim" anlamına gelen bir kaç ses çıkarabildiğini belirtti. Cang, pandaların büyürken annelerinden cıvıldama, kükreme, bağırma, mızırdanma, cıyaklama gibi seslerle duygularını nasıl ifade edeceğini öğrendiklerini söyledi.



Eğer bir panda kuş gibi cıvıldama sesi çıkarıyorsa, yavruları hakkında endişeli olabileceğini, yüksek sesle bağırırsa, bir yabancının kendisine doğru yaklaştığını söylediğini ifade eden Cang, erkek pandaların aşık olduğunda sürekli kuzu gibi melediğini, dişi pandaların ise kuş gibi ses çıkararak karşılık verdiğini aktardı.



Cang, "Eğer pandaların dilini anlayabilirsek, vahşi doğada onları koruyabiliriz" dedi.



Çin'de çoğunluğu Sıçuan ve Şaanşi eyaletleri olmak üzere 2 binden fazla panda yaşıyor. Çin, yetiştirme merkezlerinde suni yollarla büyütülen pandaları 2006'dan bu yana vahşi yaşama salıyor. Son yıllarda pandaların vahşi doğaya uyum sağlaması için daha fazla çabanın harcandığı ülkede tabiata salınan pandalar GPS'li tasmalarıyla takip ediliyor.