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Dünya

PANDALARA VİAGRALI ÜREME DESTEĞİ ANKARA (A.A)

08 Aralık 2010 15:43

-PANDALARA VİAGRALI ÜREME DESTEĞİ ANKARA (A.A) - 08.12.2010 - Çin'deki yetiştirme çiftliklerinde, pandaların yavrulamasını sağlamak için uygulanan viagra ve diğer pandaları çiftleşirken gösteren videoların izletilmesi yöntemi sonuç vermeye başladı. Pandaların yetiştirildiği Çengdu Araştırma Merkezinde bu "yaratıcı" ancak tartışmalı teknikle 136 panda yavrusunun dünyaya geldiği belirtildi. Bundan 50 yıl önce, doğal hayatları dışında tutulan pandaların üremesinin olanaksız olduğu düşünülüyordu, ancak son yıllarda kullanılan yeni yöntemlerin biraz da olsa başarı sağladığı kaydediliyor. Yine de bu yöntemlerle başarı garanti değil. Dişi ve erkek pandaların bu yöntemlerle de çiftleşmesi sağlanamazsa veterinerler yapay döllenme yoluna başvuruyorlar.

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