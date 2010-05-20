Pandalar doğal yaşama alıştırılacak

T24- Çin'in resmi Şinhua ajansının haberine göre, Çengdu Dev Panda Araştırma Merkezi'nin Başkanı, pandaların doğal yaşama alıştırılması için, Suçuan eyaletinin Duciangyan kentinde yeni bir merkez açılacağını belirtti.



8,8 milyon dolara mal olacak merkezin 5 yıl içinde tamamlanmasının öngörüldüğü, 3 ila 5 dev pandaya evsahipliği yapacak merkezde ormanlık alanların da bulunacağını söyledi.



Dev pandalar, dünyada nesli tükenme tehlikesi altında bulunan hayvanların başında geliyor. Doğal yaşamda 1600 kadar, Çin'de koruma altında ise 300'den fazla dev panda bulunuyor.