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Spor

Pancu vakası !..

Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında çok ilginç bir olay yaşandı...

10 Aralık 2008 02:00

Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında çok ilginç bir olay yaşandı. Kaleye geçen orta saha oyuncusu penaltı atışını müthiş bir refleksle kurtardı.

Futbolcu kalede panter kesildi - VİDEO

Sporx'in derlediği habere göre; Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında çok ilginç bir olay yaşandı. Kaleye geçen orta saha oyuncusu penaltı atışını müthiş bir refleksle kurtardı.

Wolfsburg - Hannover karşılaşmasında 81. dakikada kaleci Fromlowitz'in yerine kaleye geçen Hannoverli orta saha oyuncusu Jan Rosenthal, Wolfsburg'lu Edin Dzeko'nun penaltısını müthiş bir refleksle kurtardı

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