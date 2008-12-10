Pancu vakası !..

Sporx'in derlediği habere göre; Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında çok ilginç bir olay yaşandı. Kaleye geçen orta saha oyuncusu penaltı atışını müthiş bir refleksle kurtardı.Wolfsburg - Hannover karşılaşmasında 81. dakikada kaleci Fromlowitz'in yerine kaleye geçen Hannoverli orta saha oyuncusu Jan Rosenthal, Wolfsburg'lu Edin Dzeko'nun penaltısını müthiş bir refleksle kurtardı