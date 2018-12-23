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Pancar yüklü kamyon dereye uçtu, 1 ölü

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)- YOZGAT'ın Sorgun İlçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pancar yüklü kamyon dereye uçtu

23 Aralık 2018 22:13

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)- YOZGAT\'ın Sorgun İlçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pancar yüklü kamyon dereye uçtu. Kazada sürücü Bayram Erkişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Araplı kasabası yakınlarında meydana geldi. Yozgat Şeker Fabrikası\'na şeker pancarı taşıyan Bayram Erkişi idaresindeki 66 LA 472 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kazada sürücü Bayram Erkişi olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bayram Erkişi\'nin cenazesi Sorgun Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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