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Pancar tarlasında öldürülen çiftçinin kuzeni ve eşi gözaltında (2)

'ARAMIZDA UFAK BİR MESELE VARDI' Konya'nın Altınekin ilçesinde pancar tarlasında amcasının oğlu Ali S

07 Kasım 2017 20:32

\'ARAMIZDA UFAK BİR MESELE VARDI\'
Konya\'nın Altınekin ilçesinde pancar tarlasında amcasının oğlu Ali S.\'yi tabancayla başından vurarak öldürdüğü ididasıyla gözaltanı alınan İskender S., gazetecilerin \'Niçin öldürdün?\' sorusuna \'\'Aramızda ufak bir mesele vardı\'\' diye cevap verdi.
Gözaltını alınan İskender S,. öldürülen Ali S.\'nin eşi Zekiye S. ve olayla bağlantısı olduğu ileri sürülen Mükremin S., Cumhuriyet Savcılığı\'ndaki ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.  

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