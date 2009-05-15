Panasonic geçen yıl 4 milyar dolar zarar etti

Japon elektronik şirketi Panasonic, Mart 2009'da sona eren mali yılda 4 milyar dolar zarar etti.



Elektronik devi Panasonic, küresel ekonomik kriz yüzünden Mart 2009'da sona eren mali yılda 4 milyar dolar zarar ettiğini, ayni mali yılda gelirinin yüzde 14,4 azalarak 81 milyar dolar olduğunu açıkladı.



Şirket, Mart 2010'da bitecek mali yılda ise yaklaşık 2 milyar dolar zarar beklediğini de ifade etti.

Japon elektronik şirketlerinden Sony dün aynı mali yılda 1 milyar dolar, Sanyo 976 milyon dolar zarar açıklamıştı.

