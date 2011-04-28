-PANASONIC 35 BİN ÇALIŞANI İŞTEN ÇIKARACAK TOKYO (A.A) - 28.04.2011 - Japon elektronik üreticisi Panasonic, 35 bin çalışanı işten çıkaracak. Şirketten yapılan açıklamada, maliyetleri kısmak ve rakipleriyle rekabet edebilmek için 2013 yılı mart ayına kadar 35 bin kişinin işten çıkarılmasının planlandığı bildirildi. Bu çerçevede şirket, şu an 385 bin olan çalışanlarının sayısını 380 bine düşürecek. Panasonic, tüketici elektroniğinde Güney Kore ve Çinli rakiplerinin daha ucuz ürünlerinin rekabetiyle yarışmaya çalışıyor. Japon şirketleri, Batılı rakiplerinin aksine genellikle büyük miktarlarda toplu işten çıkarmalardan kaçınmalarıyla biliniyor. Öte yandan, Panasonic Mart ayında sona eren kendi mali yılına göre 4. çeyrekte 40,7 milyar yen (499 milyon dolar) zarar ettiğini açıkladı. Zararda, 61 milyar yenlik (748 milyon dolar) yeniden yapılanma maliyetinin etkisi büyük oldu. Geçen yıl 4. çeyrekte şirket 8,8 milyar yen zarar açıklamıştı. Şirketin, 31 martta sona eren üç ayda küresel satışları yüzde 7 düşerek 2 trilyon yen (25 milyar dolar) oldu. Yıl genelinde ise şirket 74 milyar yen (908 milyon dolar) kar açıkladı. Geçen yıl ise şirket 103,5 milyar yen zarar ettiğini bildirmişti. Panasonic, geçen ay meydana gelen deprem ve tsunamiden sonra mevcut mali yıla ilişkin belirsizlikler nedeniyle herhangi bir büyüme tahmini açıklamadı.