-PANASONİC 16 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAK ANKARA (A.A) - 28.04.2011 - Panasonic Corporation Başkanı Fumio Ohtsubo'nun Mart 2013 sonu itibariyle Panasonic grubu içindeki çalışan sayısının 350 bin olmasının beklendiğini açıkladığı belirtilerek, sözü edilen dönem sonuna kadar 35 bin değil, 16 bin civarında bir işgücü azaltılmasına gidilmesinin söz konusu olduğu bildirildi. Panasonic Türkiye'den yapılan açıklamada, ''Japon elektronik üreticisi Panasonic'in 35 bin çalışanı işten çıkaracağı''na ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, bugün Panasonic Corporation Başkanı Fumio Ohtsubo'nun Mart 2012 tarihinde sona erecek olan mali yıl için Panasonic'in iş politikasını açıkladığı hatırlatıldı. Bu açıklama içinde Mart 2013 sonu itibariyle Panasonic Grubu içindeki çalışan sayısının 350 bin olmasının beklendiğinin belirtildiği, Mart 2011 itibariyle Panasonic'in çalışan sayısının resmi olarak 366 bin 937 olduğu kaydedildi. Açıklamada, ''Dolayısıyla sözü edilen dönem sonuna kadar 35 bin değil, 16 bin civarında bir işgücü azaltımına gidilmesi söz konusudur'' denildi. -İŞTEN ÇIKARMALARDAN TÜRKİYE OPERASYONLARI ETKİLENMEYECEK- Açıklamada, işten çıkarmalardan Panasonic'in Türkiye operasyonlarının etkilenmeyeceği belirtilerek, şunlar kaydedildi: ''Bugün yapılan Klima Lansmanı'nda Panasonic Elektronik Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Shigeo Suzuki şirketin hedef ve beklentilerini şu sözlerle ifade etmiştir: (Türkiye, Panasonic için stratejik bir pazardır. 2010 bizim için hedeflerimizi tutturduğumuz çok iyi bir yıl oldu. Önümüzdeki yıl için kendimize bir önceki yıla göre yüzde 40 büyüme hedefi koyduk. 2011 yılında kişisel bakım ürünleri, çamaşır makineleri ve bugün itibariyle klimalarla ürün gamımızı daha da genişletiyoruz)''