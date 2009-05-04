Panama'da seçimi milyoner aday kazandı

Panama'da yapılan devlet başkanlığı seçimini milyoner aday Ricardo Martinelli kazandı.



Seçim Merkezi'nden yapılan açıklamada, oyların yüzde 87'sinin sayıldığı ve Martinelli'nin seçimi kazanmayı garantilediği bildirildi.



Muhalif "Değişim İttifakı" adayı olan ve süpermarketler zinciri sahibi olan Martinelli, açıklamaya göre oyların yüzde 61'ini alırken, en yakın rakibi Demokratik Devrim Partisi başkanlığındaki koalisyon hükümetinin adayı Balbina Herrera'nın oyları yüzde 37'de kaldı.



Panama kanalının genişletilmesi ve ABD'ye giren kokainin tranist geçiş noktası olduğu iddiaları nedeniyle kanaldaki güvenlik önlemlerinin artırılması, gerek Martinelli gerekse Herrera'nın programında yer alıyordu.



Seçime katılan adaylar arasında 1989-1994 yılları arasında devlet başkanlığı yapan Guilermo Endara da bulunuyordu.



Devlet Başkanlığı seçimlerine paralel olarak yapılan 71 sandalyeli parlemento seçimlerinde kullanılan oyların yüzde 53'ü sayılırken, buna göre Martinelli'nin "Değişim İttifakı" 37 , Herrera'nın Demokratik Devrim Partisi 23 sandalye kazandı.



Toplam 3.19 milyonluk nüfusa sahip Panama'da Devlet Başkanlığı seçimiyle aynı zamanda Devlet Başkanı Yardımcısı, kongre üyeleri, belediye başkanları ve diğer yerel yöneticilerin seçimi için de oy kullanıldı.





