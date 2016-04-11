İngiltere Başbakanı, 'anne hediyesi'yle suçlanıyor

Panama Belgeleri'nde babasının adının geçmesinin ardından vergi beyannamesini açıklayan İngiltere Başbakanı'nın, annesinden aldığı 200 bin sterlin 'hediye' de tartışma konusu oldu. David Cameron'un bu yolla miras vergisi ödemekten kaçınmış olabileceği belirtiliyor.

İngiltere Başbakanı'nın istifa çağrılarına cevaben yayınladığı vergi beyannamesinde, babasının 2010 yılındaki vefatının ardından annesinden 100'er bin sterlinlik 2 ödeme aldığı görülüyor.

Beyannameye göre ödemeler 2011 yılının Mayıs ve Temmuz aylarında yapılmış.

Mevcut kanunlara göre, Cameron bu para için sadece, annesinin ödemenin ardından 7 yıl içinde vefat etmesi durumunda vergi ödemek zorunda.

Bakanlar Cameron'un "yanlış bir şey yapmadığını" belirtiyor, ancak muhalefetteki İşçi Partisi'ne göre durum araştırılmalı.

BBC'nin ekonomi editörü Kamal Ahmed durumun tartışmalı olduğuna, birçok muhasebecinin zengin ailelere daha az vergi ödemek için bu yolu tavsiye ettiğine dikkat çekiyor.

Öte yandan David Cameron, bugün milletvekillerine, hükümetin vergi kaçakçılığıyla mücadele önlemleriyle ilgili açıklama yapacak.

İngiltere Başbakanı ayrıca Panama Belgeleri'yle ortaya çıkan iddiaların araştırılması için özel bir soruşturma ekibi de kurdu.

2009-2015 yıllarındaki vergi beyannamesini açıklayan Cameron, bunu yapan ilk İngiltere Başbakanı oldu.

Cameron vergi beyannamesine göre 2014-15 döneminde 200.000 sterlinden (yaklaşık 282 bin dolar) fazla gelir elde etti ve 76.000 sterlin (107 bin dolar) vergi ödedi.

Önceki hafta basına sızdırılan Panama Belgeleri'nde Cameron'un babasının offshore yatırım fonu olduğu ortaya çıkmıştı.

İngiltere Başbakanı bu fondan hisse satarak 19 bin sterlin kâr elde ettiğini itiraf etmiş ancak kâr için 'İngiltere'ye vergilerini ödediğini' belirtmişti.

Almanya Maliye Bakanı'ndan uluslararası mücadele çağrısı

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, uluslararası boyuttaki vergi kaçakçılığı ve para aklamanın önüne geçilmesi için bir dizi öneride bulundu. Tüm hükümetlere işbirliği çağrısında bulunan Schaeuble, hükümetlerin offshore şirketlerde adı geçen kişilerin listelerini paylaşmalarını istedi.

Schaeuble ayrıca Panama gibi vergi cennetlerinin, gerekli bilgileri vermezlerse "kara listeye" alınmasını önerdi.

Panama Belgeleri'nde David Cameron'ın babasının yanı sıra altı lord ile iktidardaki Muhafazakar Parti'nin üç eski milletvekilinin ismi de bulunuyor.

Belgelerde ayrıca Rusya lideri Vladimir Putin, Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek ve Suriye lideri Beşar Esad'ın yakınlarının isimleri de geçiyor.

Önceki hafta Panama'daki hukuk firması Mossack Fonseca'dan sızdırılan 11 milyondan fazla belge, dünyanın güçlü ve zengin kişilerinin vergi cennetlerinde tuttukları gizli hesapları ortaya koymuştu.