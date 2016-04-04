'Panama belgeleri' sarstı



Paravan şirketlerle ilgili sırların yayınlanması görevdeki birçok devlet ve hükümet başkanını zor durumda bıraktı. Listede Ukrayna Devlet başkanı Petro Poroşenko, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, İzlanda ve Pakistan Başbakanları ile Suudi Arabistan Kralı Salman'ın da adları geçiyor. Vergi kaçırmak amacıyla kurulan paravan şirketlerin kurulduğu Panama'daki mali müşavirlik şirketi Mossack Fonseca müşterilerinin ifşa edilmesinin kanunlara aykırı olduğunu duyurdu.

Listede 12 görevdeki ve eski devlet ve hükümet başkanının adları yer alıyor. Aynı zamanda listede Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile İngiltere Başbakanı David Cameron'un akrabalarının adlarına da rastlanıyor. Açıklanan belgelerden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresindeki kişilerin son yıllarda paravan şirketler üzerinden Rusya'dan iki milyar dolar kaçırdıkları anlaşılıyor.

Devlet büyüklerinin hayali şirketleri

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nin Panama'daki paravan şirketi 2014 yılında devlet başkanlığına seçildikten iki ay sonra kurulmuş. İzlanda Başbakanı Sigmundur David Gunnlaugson 2009 sonlarına kadar şimdiki eşiyle birlikte, aralarında büyük İzlanda bankalarının tahvillerinin de bulunduğu finans portföyünü paravan bir şirket üzerinden işletmiş. Gunnlaugson ‘gizleyecek bir şeyi olmadığını' söylerken, muhalefet bu hafta meclise başbakan hakkında güvensizlik önergesi verileceğini duyurdu.

Panama belgelerinde adı geçenler arasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yaptırımlara tabi işadamı kuzeninin adı da geçiyor. Çok sayıda milyarder, profesyonel sporcu, sinema oyuncusu, silah tüccarı, casus ve dolandırıcı da vergi kaçırmak için Panama'da paravan şirket kurmuş.

Boykot cezası alan UEFA Başkanı Michel Platini ve Dünya Futbol Federasyonları Birliği FİFA'nın etik komisyonu başkanı Juan Pedro Damiani ile Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi'nin de paravan şirketler üzerinden vergi kaçırdıkları anlaşılıyor.

Offshore şirketlerle iş yapanların yer aldığı liste ‘Süddeutsche Zeitung'a isimsiz bir kaynak tarafından iletilmiş. Listede 214 bin paravan şirketin adı geçiyor ve son 40 yılı kapsayan 11,5 milyon belge bulunuyor.

‘Panama belgeleri'

‘Panama belgeleri' olarak adlandırılan belgeler Washington'daki Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler konsorsiyumuna üye 400 gazeteci tarafından değerlendirilmiş. Belgelerde elektronik posta adresleri, pasaport kayıtları ve çoğunluğu Panama'da bulunan 214 bin paravan şirkete ait bilgiler bulunuyor. 40 yıldır offshore işi yapan mali müşavirlik şirketi Mossack Fonssecka hakkında vergi kaçırmaya aracılık ettiği şüphesiyle Almanya'da soruşturma açılmıştı.

Şirketin kurucularından Roman Fonseca ‘Süddeutsche Zeitung' gazetesine yaptığı açıklamada 40 yıldır çalışmalarının hiçbir şikâyete yol açmadığını ve gizli listelerin açıklanmasının ‘Panama'ya yapılmış bir saldırı anlamına geldiğini söyledi. Yasa dışı faaliyetlere sıfır tolerans gösterdiklerini duyuran Panama hükümeti skandalın aydınlatılmasına yardımcı olunacağını açıkladı.

Hayali şirket kurmak yasak olmamakla birlikte bu şirketlerden servet vergisi kaçırmakta yararlanılıyor. Alman Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ralf Stegner, vergi kaçakçılığının topluma karşı işlenmiş ağır suç olduğunu belirterek, vergi cennetleriyle kararlı bir şekilde mücadele edilmesini ve vergi yasalarındaki açıkların kapatılmasını istedi.