Panama Belgeleri; İngiltere'de muhalefet Cameron'u iki yüzlülükle suçluyor

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi, babasının vergi cennetinde kurduğu şirketten kendisinin de gelir elde ettiğini itiraf eden Başbakan David Cameron'u riyâkarlıkla suçladı. Ülkede ana muhalefette olan İşçi Partisi’nin Genel Başkan Yardımcısı Tom Watson, Cameron’un babasının eylemleri nedeniyle suçlanamayacağını ama iki yüzlülükle suçlanacağını söyledi.

Cameron bu konuda dün yaptığı açıklamada, söz konusu hisseleri 2010 yılında, henüz başbakan seçilmeden sattığını ve bu satıştan elde ettiği 30 bin sterlin kârın vergisini de İngiltere yasalarına uygun olarak ödediğini söylemişti.

Başbakan, Blairmore Holdings adlı şirketin vergi kaçırmak için kurulmadığını da kaydetmişti.

"Ahlaken yanlış bir iş" sözleri hatırlatıldı

Ana muhalefet İşçi Partisi'nin genel başkan yardımcısı Tom Watson başbakanın daha önce bu tür fonlara yatırım yapanları "ahlaken yanlış bir iş" yapmakla suçladığını hatırlattı.

Muhafazakar hükümetin Ticaret Bakanı Nick Boles, "bugünkü bilgilerle geriye bakıldığında keşke başbakanın Pazartesi günü iddialar ilk ortaya atıldığında bu şirkette hissesi olduğunu söylemiş olsaydı" dedi ama Cameron'u muhtemelen "babasını koruma iç güdüsüyle hareket ettiğini" söyledi.

Bakan, burada önemli olanın başbakanın bu hisselerin satışından elde ettiği gelirin vergisini tümüyle ödemiş olması olduğunu da sözlerine ekledi.

Hamiline hisse satmışlar

Panama Belgeleri diye adlandırılan Mossack Fonseca adlı hukuk firmasına ait 11 milyon dokümanın sızdırılmasından sonra Blairmore Holdings şirketine ait detaylar İngiltere gazetelerine günlerce manşet oldu.

Belgelere göre Başbakan David Cameron'un babasının da İngiltere vatandaşı 5 yöneticisinden biri olduğu Blairmore Holdings şirketi, 2006 yılına kadar müşterilerinin kimliğini gizli tutmak için "hamiline hisse" yöntemiyle satış yapıyordu.

Belgelerden Cameron'un babasının da Bahama adaları ya da İsviçre'de yapılan yönetim kurulu toplantılarına katıldığı anlaşılıyor.

Başbakan şirkette hissesi olduğunu itiraf etmeden önce Blairmore Holdings şirketiyle ilgili olarak başbakanlıktan ve bizzat Cameron'dan dört açıklama gelmişti.

Kapsamlı yanıt beklentisi

İşçi Partisi genel başkan yardımcısı Tom Watson, Cameron'un babasının eylemleri nedeniyle suçlanamayacağını söyledi ama şöyle ekledi:

"Fakat ikiyüzlülükle suçlanabilir. Kendisi Britanya halkına mali durumuyla ilgili bilgileri tümüyle açıklamamıştır. Geçmişte önde gelen birçok kişiye vergi düzenlemeleri sebebiyle vaazlar vermiş olmasa ve onları benzer yatırımlar yapmış oldukları için ahlaken yanlış işler yapmakla suçlamış olmasa bu da o kadar kötü olmayabilirdi. İnsanlar bu durumdan hoşnut değil ve David Cameron'dan çok daha kapsamlı yanıtlar bekliyorlar."

Neler olabilir?

BBC iç siyaset editörü James Landsdale, "Uzun vadede başbakan, yaptığı açıklamanın tartışmalara son vereceğini umacak ama gazeteciler ve muhalefet milletvekilleri soru sormayı sürdürecekler" diyor.

Acaba İzlanda ve Arjantin siyasetlerini de sarsan Panama Belgeleri İngiltere'de ne gibi sonuçlar yaratabilir? İç siyaset editörü Landsdale olabilecekler hakkında şu tahmini yürütüyor:

"Muhtemelen bundan sonra başbakanın vergi cennetinde kurulan bu şirketten kâr ettiğine ilişkin önemli ve yeni bilgiler duymayacağız. Bu da yasadışı olmayan ama insanların farklı farklı yargıladığı bir konu. Burada başbakan açısından en önemli sorun, yarattığı siyasi izlenimin iyi olmaması. Cameron şu anda hayatının mücadelesine girişti ve Britanya halkını Avrupa Birliği içinde kalmaya ikna etmeye çalışıyor. Şimdi bu tür olaylar onu seçmenden uzaklaştırıyor ve seçmene en çok da Cameron'un nasıl zengin ve ayrıcalıklı bir çevreden geldiğini hatırlatıyor. En azından zamanlama kötü diyebiliriz."