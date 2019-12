Pamuk'un yeni aşkı kim?

Orhan Pamuk, Hindistan'ın ünlü edebiyatçısı Kiran Desai ile birlikte mi?



Geçen hafta Hindistan’a giden Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un, Hintli yazar Kiran Desai ile görülmesi, ülkede dedikodulara yol açtı.



Vatan’ın haberine göre; Hindistan’ın önde gelen gazetelerinden 8 milyon tirajlı The Times of India, Pamuk’un ziyaret boyunca Desai ile dolaştığını yazdı. 38 yaşındaki Desai, daha önce sıkı bir Orhan Pamuk hayranı olduğunu söylemişti. “The Inheritance of Loss” adlı romanıyla 2006’da dünyanın en saygın edebiyat ödüllerinden Man Booker Ödülü’nü kazanan Desai, geleceğin en önemli yazarları arasında gösteriliyor.