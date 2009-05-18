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Yaşam

Pamuk'un Hindistanlı aşkı

İtalyan ve Hindistan basını bir süredir Orhan Pamuk ile Hindistan asıllı yazar Kiran Desai’nin aşk yaşadığını yazıyor.

18 Mayıs 2009 03:00

İtalyan ve Hindistan basını bir süredir Orhan Pamuk ile Hindistan asıllı yazar Kiran Desai’nin aşk yaşadığını yazıyor. İkili Torino Kitap Fuarı’na da birlikte katıldı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, İtalya’daki Torino Kitap Fuarı’na bir süredir Hindistan ve İtalyan basınında ’hayat arkadaşı’ olarak tanımlanan Hindistanlı yazar Kiran Desai ile birlikte katıldı.

Biri roman yazma sanatı üzerine, diğeri İstanbul’la ilgili iki kitap üzerine çalışan Orhan Pamuk, yazar Desai ile ilk kez bir fuarda görüldü. La Stampa Gazetesi, tanınmış yazar Anita Desai’nin 38 yaşındaki kızı olan ve Man Booker Roman ödüllü Kiran Desai ile Pamuk’un yılın ilk aylarında ABD’de tanıştıklarını ve birlikte olmaya başladıklarını yazdı

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