Pamuk'tan 'Gezi' yorumu: Erdoğan 1930'lardan kalma lider gibi hareket etti

Nobelli yazar Orhan Pamuk, ABD'nin önde gelen liberal siyaset ve sanat dergilerinden The New Republic'te yayımlanan röportajında Gezi olaylarını değerlendirdi. Pamuk, "Sorun Erdoğan'ın eski moda, 1930'lardan kalma bir lider gibi hareket etmesiydi" dedi.

Nobelli yazar Orhan Pamuk, "From the Ruins of Empire: The Intellectuals who Remade Asia" kitabıyla tanınan yazar Pankaj Mishra'ya bir röportaj verdi. ABD 'nin önde gelen liberal siyaset ve sanat dergilerinden The New Republic'te yayımlanan röportajda Pamuk romanlarından günlük hayatına, Türkiye 'deki siyasi durumdan Gezi Parkı olaylarına birçok konuda konuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Gezi Parkı protestolarıyla ilgili olarak, "İnsanların siyasi tercihlerini ifade edebildikleri demokratikleşme çağında milyonlarca kişinin şehirlere akın etmesinin siyasi İslam'ın muhafazakar türlerinin güçlenmesine neden olacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna Pamuk şöyle yanıt verdi:

"Taksim ve Gezi Parkı olaylarıyla gördüğümüz şey kısmen şudur: Bir ülke zenginleşince bireysellik duygusu güçlenir. O ülkeyi eski otoriter yollarla idare edemezsiniz. Erdoğan'ın yaptığı gibi medyayı kontrol etseniz bile, bireyler sokağa çıkar ve parklarda ayaklanır. Bu gösteriler organize değildi. Siyasi partiler bunu yönetmeyi başaramadı. Herkes sınırlarını bilirse ılımlılar ve modern birey aynı toplumda yan yana yaşayabilir. Burada sorun Erdoğan'ın eski moda, 1930'lardan kalma bir lider gibi hareket etmesiydi. Her şeyi yapan, her şeyi idare eden... 'Benim yüzde 50 oyum var, çenenizi kapatın' diyen. Evet, yüzde 50 oyunuz var ama karsınızda tamamen sizin gibi olmayan 72 milyon insan var.

"Taksim olayları Erdoğan'a ya da gelecekte Türkiye'yi yönetecek herhangi bir lidere veya dünyanın bu bölgesindeki herhangi bir kişiye şunu söylemenin en iyi yoluydu: Bir ülke fazla zengin ve karmaşık hale gelirse, o ülkenin lideri kendisini güçlü hissedebilir. Ancak aynı zamanda bireyler de güçlü hisseder. Parklara gidip 'hayır' derler. Bir siyasi programları ya da partileri olmayabilir ama dışarı çıkıp etkileyici bir 'hayır' derler. Bu beni çok mutlu etti."