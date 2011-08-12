Pamukova'da tren raydan çıktı!

T24

Sakarya’nın Pamukova İlçesi’nde Haydarpaşa- Kars seferini yapmakta olan, yaklaşık 300 yolcunun bulunduğu Doğu Ekspresi raydan çıktı. Kazada ölen ve yaralanan olmadı. Kazanın 7 yıl önce 41 kişinin hayatını kaybettiği hızlandırılmış tren kazasının olduğu bölgeye 5 kilometre uzaklıkta olması ise dikkat çekti.Haydarpaşa’dan Erzurum ve Kars’a gitmek üzere hareket eden 11410 sefer nolu Doğu Ekspresi, bugün saat 12.30 sıralarında Pamukova İlçesi çıkışındaki Hayrettin Köyü yolunda makasta raydan çıktı. Lokomotif hariç biri yemekli toplam 8 vagonun tamanı raydan çıkarken, kazada şans eseri ölen ve yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle İstabul- Eskişehir demiryolu ulaşıma kapandı. Kaza sonrası trende bulunan yaklaşık 300 yolcu otobüslerle, aktarmalı trenle yollarına devam etmek üzere Bilecik’in Osmaneli İlçesi’ne götürüldü. Bölgeye gelen TCDD ekibi demiryolunu ulaşıma açmak için çalışmalara başladı.Saat 14.30’da meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre ölü ve yaralının olmadığı belirtildi. Kaza yerinde vagonların çekilmesi için çalışmalar sürüyor.Bu arada kazanın, 22 Temmuz 2004 tarihinde meydana gelen hızlandırılmış tren kazasının olduğu bölgeye 5 kilometre ilerisinde meydana gelmesi dikkat çekti. 22 Temmuz’daki kazada 41 kişi ölmüş, 89 kişi de yaralanmıştı.