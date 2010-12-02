-PAMUKOVA KAZASI YENİDEN GÖRÜLMEYE BAŞLANDI SAKARYA (A.A) - 02.12.2010 - Sakarya'nın Pamukova ilçesinin Mekece köyü yakınlarında, 41 kişinin öldüğü hızlandırılmış tren kazası davası yerel mahkemenin verdiği kararın Yargıtay 2. Ceza Dairesince 12 farklı gerekçeyle 2. kez bozulması nedeniyle yeniden görülmeye başlandı. Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuksuz yargılanan makinist Fikret Karabulut, trende garson olarak çalışan ve kazada yaralanan müşteki Aykut Dağlar katıldı. Makinist Recep Sönmez hasta olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılmadı. Duruşmada, Yargıtay 2. Ceza Dairesince verilen bozma ilamı okundu. Tutuksuz sanık Fikret Karabulut bozma ilamıyla ilgili görüşünün sorulması üzerine, olayda suçu bulunmadığını söyleyerek beraatine karar verilmesini talep etti. Karabulut'un avukatı Salih Ekizler ise Yargıtayın bozma ilamına uyulmasına karar verilmesini talep ettiklerini belirterek, davaya Fikret Karabulut vekili olarak devam edeceğini, avukatlığını yaptığı sanıklardan Recep Sönmez'in vekilliğinden istifa ettiğini belirtti. Makinist Recep Sönmez'in vekili avukat İsmail Gürses ise sanık Fikret Karabulut'un vekalet görevinden istifa ettiğini kaydederek, görevine Sönmez'in avukatı olarak devam edeceğini söyledi. Gürses, Yargıtayın bozma ilamına uyulmasına karar verilmesini talep ettiğini ifade ederek, müvekkili Sönmez'in hastalığı nedeniyle duruşmaya katılamadığını bildirdi. Kazada yaralanan ve duruşmaya ilk kez katılan Aykut Dağlar ise kaza anında lokomotiften sonraki üçüncü vagonda (yemekli vagon) garson olarak çalıştığını belirterek, ''Kazadan sonra yaklaşık 1,5-2 ay tedavi gördüm. Ancak Adapazarı Devlet Hastanesinde 2 gün yatarak tedavi gördüm, daha sonra hastaneden çıktım, ancak olay nedeniyle psikolojik tedavi gördüm. Sanıklardan şikayetçiyim, davayı takip edeceğim, davaya katılmak istiyorum'' dedi. TCDD Genel Müdürlüğü vekil avukatı Tuncay Ercan ise bozma ilamının aleyhe olan hükümlerini kabul etmediklerini kaydederek, TCDD'nin davaya konu kaza nedeniyle zarar gördüğünü anlattı. TCDD'nin davaya katılma hakkı bulunduğunu düşündüklerini ifade eden Ercan, ''Yargıtay bozma ilamının müvekkil kuruma ilişkin olarak verilen karar yönünden müdahale hakkımızın bulunması nedeniyle direnme kararı verilmesini talep ediyorum'' diye konuştu. Müşteki Coşkun Ertürk'ün avukatı Ender Dedeağaç da Yargıtayın bozma ilamına uyulmasına karar verilmesini talep etti. Daha sonra kazada zarar gören bazı müştekilerin ve vekillerinin bozma ilamına yönelik beyanları okundu. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı ise müştekiler ve katılanlar için yazılmış olan talimat dönüşlerinin beklenmesine, ardından usul ve yasaya uygun bulunan Yargıtay bozma ilamına uyulmasını talep ettiğini bildirdi. Mahkeme heyeti suçtan zarar görme ihtimali nedeniyle müştekiler Aykut Dağlar ve Ayşe Özlem Toros'un davaya katılma talebinin kabulüne karar vererek, duruşmayı erteledi.