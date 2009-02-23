Pamukoğlu'ndan ilginç karar

Hak ve Eşitlik Partisi Genel Başkanı Osman Pamukoğlu, parti olarak Dicle'nin doğusundan itibaren örgütlenmeyi düşünmediklerini söyledi. Pamukoğlu, "Orası korkuyla yaşanan bir yer. Orada demokratlık olmaz. Orada anladığınız manada seçim olmaz. İnsan istediği, düşündüğü gibi karar veremez" dedi.



Hak ve Eşitlik Partisi Genel Başkanı Osman Pamukoğlu, partililerle görüşmek ve yeni örgütlenen ilçe teşkilatlarını açmak için dün Bursa'ya geldi. Bu sabah kaldığı Büyükyıldız Otel'de sabah kahvaltısını gazetecilerle yapan Pamukoğlu, hükümeti ve muhalefeti eleştirdi. Ülkenin ekonomide, iç ve dış siyasette, güvenlikte geldiği sonuçtan muhalefetinde iktidarın da sorumlu olduğunu açıklayan Pamukoğlu, katılamayacakları 29 Mart yerel seçimlerinde, parti yerine kendi görüşlerine yakın olan bağımsız adayları destekleyeceklerini dile getirdi.



Osman Pamukoğlu, bir basın mensubunun "Partiniz örgütlenme olarak hangi bölgelerde eksiklik hissediyor" sorusuna, "Parti olarak Dicle'nin doğusundan ileri örgütlenmeyi düşünmüyoruz" yanıtını verdi.



"O bölgede particilik yapılmaz" diyen Hak ve Eşitlikler Partisi Genel Başkanı Pamukoğlu, "Bölge, dağlarında eşkıya yaşattığı sürece, eşkıyanın partisi oralarda her gün anarşi ve kaos yarattığı sürece, o halk kime ne oy vereceği konusunda karar veremez. Orası korkuyla yaşanan bir yer. Burada demokratlık olmaz. Anlayacağınız manada orada seçim olmaz. İnsan istediği, düşündüğü gibi karar veremez. Bu ülkenin meselesi. Dicle'nin doğusu alt üst olmuş bir bölge. Sandıklar kurulabilir. Baskıyla da şantajla da seçim sandıklarına gidebilir. Bu orda gerçek anlamda demokratça, özgürce seçim yapılacağı anlamına gelmez. Oranın hali ortada. Şekil olsun diye örgütlenmenin bir anlamı yok. Bu bölge önce dağlarıyla, kentleriyle, köyleriyle, mezralarıyla bir toparlansın, sonra sıra seçime gelir. Şu anda burada yapılacakların tümü yapaydır" diye konuştu.



'TRT 6 doğru değil'



Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da yaptığı mitingin TRT 6'dan Kürtçe çeviriyle verilecek olmasını değerlendiren Pamukoğlu, uygulamanın halkın ve meclisin iradesi ile değil, talimat alınan efendiler tarafından yaptırıldığını öne sürerek, "Devletin, kendi resmi kurumu üzerinden etnik bölücülük yapan bir topluma televizyon açması devletin eritilmesinden başka bir şey değil. Devlet böyle bir şey yapamaz. Bunu şimdi Kürtler istedi diye yaparsınız adı altı olur. Yarın başkaları gelir yedi, sekiz, dokuz, on olur. Bu yol yol değil. Bu yol bölünmeyi hızlandırmaktan başka hiçbir işe yaramaz" diye konuştu.



Genel Başkan Pamukoğlu, Türkiye gündeminden düşmeyen Ergenekon soruşturmasının da Türkiye'de `Sen haklıydın ben haklıydım' diyerek en az 10 yıl devam edeceğini sözlerine ekledi.

