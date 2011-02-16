-PAMUKOĞLU'DAN ÖZKÖK'E ELEŞTİRİ BURSA (A.A) - 16.02.2011 - Hak ve Eşitlik Partisi (HEPAR) Genel Başkanı Osman Pamukoğlu, ''eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkük'ün, Kıbrıs'ta tümen komutanı olarak görev yaparken bir onbaşının söz konusu tümenin tankını kaçırdığını anlatarak, "Başka bir yerde normalde derhal emekli edilmesi lazım" dedi. Pamukoğlu, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, yaklaşan genel seçimlere yönelik aday adaylarını belirlemek ve çalışmaları yerinde görmek için Bursa'ya geldiğini belirtti. Bir gazetecinin, ''Balyoz tutuklamaları ile ilgili ne söyleyeceksiniz?'' sorusu üzerine Pamukoğlu, Jandarma Genel Komutanlığı binasında bir zamanlar Sarıkız ve Eldiven gibi bir takım ön çalışmalar yapıldığını, o dönemde gerekli tedbirlerin alınmış olması halinde Balyoz Planı ve Ergenekon oluşumunun önlenmiş olacağını iddia etti. Pamukoğlu, Hilmi Özkök'ün, görevde olduğu dönemde sorumluluklarını yerine getirmediğini öne sürerek, şunları söyledi: ''Eğer Genelkurmay makamında oturan Hilmi Özkök denilen zat, kendi sorumluluk ve yetkisini yerine getirseydi hem 'Ergenekon' hem de 'Balyoz' diye bir şey kalmayacaktı. Beceremediği ortada, zamanında müdahalede edemiyor, kıvılcımı söndüremiyor. Bunu niye yapamıyor biliyor musunuz? Yapamaz. Çünkü bu şahıs takip edemez, hakim olamaz. Çünkü bu şahıs Kıbrıs'ta da tümen komutanıyken bunun binasının 150 metre yanında bizim bir onbaşı, o tümenin tankını, bunun tankını kaçırdı. Magosa-Lefkoşa yoluna çıktı, oradan herkesin korkup, aşamadığı Beşparmaklar'dan tankı bizim onbaşı aşırmış, aşağıya inmiş. Girne Limanı'nda feribota yüklerken buldular bizim onbaşıyı, tankın üstünde. Bu, bunun tümeninde yapıldı. Başka bir yerde normalde derhal emekli edilmesi lazım. 1-2 subaya idari soruşturma yapıldı.''