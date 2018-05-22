Pamukkale'de anız yangını ormana sıçradı

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinin Akhan ile Karakurt mahalleleri arasındaki bir tarlada yakılan anızdan başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İki mahalle arasındaki karayolundaki sürücüler zor anlar yaşarken, bir arazöz alevlerin arasında kalarak yanma tehlikesi geçirdi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Akhan Mahallesi\'nde bir tarlada anız yakılması nedeniyle bugün saat 14.30\'da başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangın, Akhan ile Karakurt mahalleri arasındaki ormanlık alana zarar verdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda aracı ve personeli yangın bölgesine sevk etti. Ekipler, giderek büyüyen yangına dört bir taraftan müdahale etti. Ancak yangın henüz kontrol altına alınamadı. Yangına 1 helikopter ve 1 uçak da havadan müdahale ediyor.

Ormanlık alanın içinde kalan bazı tarlalardaki ekinler, yangın nedeniyle zarar gördü. Tarla sahipleri, alevlerin önüne geçebilmek için çaba harcadı, ancak başarılı olamadı. Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir arazöz, alevlerin arasından kalmaktan son anda kurtuldu. Akhan ile Karakurt Mahallesi arasındaki karayolunu trafik durma noktasına geldi, sürücüler zor anlar yaşadı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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