Pamukkale'ye giriş 80 lira oldu, Denizlililer isyan etti: Yabancılar gidiyor, biz gidemiyoruz

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve her yıl milyonlarca turistin geldiği beyaz cennet Pamukkale’nin 60 TL olan giriş ücretleri gelen zamla 80 TL’ye çıktı. Denizlililer karara tepki göstererek, Pamukkale’ye artık hiç gidemeyeceklerini savundular.



Mete Aydın isimli vatandaş, zam kararının geri çekilmesi gerektiğini kaydederek, yabancı turistler ile birlikte yerli turistlerin beyaz cennetin güzelliğini görmesi gerektiğini kaydetti.

"Kendi ülkemizde, kendi memleketimizde giremiyoruz"

Cemal Saraç isimli vatandaş ise Denizlili olmasına rağmen gidemediğini ifade ederek, "Valla kendi ülkemizde, kendi memleketimizde giremiyoruz, gidemiyoruz biz. Burada durduğumuz halde yabancılar gidiyor, biz gidemiyoruz" diye konuştu.



Mehmet Yıldırım, Denizli’ye geleli 4 yıl olmasına rağmen Pamukkale’ye giremediğini, hatta fiyatı 50 TL iken kapıdan dönmek zorunda kaldığını belirtti.



Büşra Kasap isimli vatandaş da fiyatın çok yüksek olduğunu dile getirerek, "Gerçekten ciddi bir zam var şuanda. Ben 2 yıldır burada öğrenciyim, tarihimizi görerek öğrenmek istiyoruz ama bu zamlardan sonra gidebileceğimizi de zaten sanmıyorum" dedi. (İHA)