Pamukkale Üniversitesi'nde 9 akademisyen tutuklandı

Denizli'de 15 Temmuz darbe girişimi ardından yürütülen soruşturmada kapsamında gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 12 akademisyenden 8'i tutuklandı.

Denizli'de 9 Ağustos'ta, Pamukkale Üniversitesi'ne (PAÜ) operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Genel Sekreter Prof. Dr. Kenan Çoyan ile dekanlar, profesörler, doçentler, yardımcı doçentler, öğrenim görevlileri, özel kalem müdürü ve hemşirelerinde aralarında bulunduğu 43 kişi gözaltına alındı.



DHA'nın haberine göre; gözaltına alınanların evleri ve üniversitedeki odalarında da aramalar yapıldı. Gözaltına alına alınlar arasındaki Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, YÖK tarafından açığa alındı. Prof. Dr. Bağcı, bir gün sonra sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Gözaltındaki PAÜ'nün çeşitli birimlerinde görevli diğer 42 akademisyen ise polisteki ifadelerinin ardından önceki gün (Çarşamba) adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenlen 12 akademisyen serbest bırakıldı.

Savcılık itiraz etti

Ancak savcılığın itirazı üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 12 kişiden 9'u hakkında daha bugün tutuklama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Genel Sekreter Prof. Dr. Kenan Çoyan, Prof. Dr. Bayram Çırak, Prof. Dr. Ali Keskin, Doç. Dr. Hakan İsmail Sarı, Doç. Dr. b, Doç. Dr. Yasemin Işık Balcı, Yrd. Doç. Dr. Fethullah Kenar ve Özel Kalem Müdürü Ahmet Erdoğmuş tutuklandı. Böylece akademisyen tutuklu sayısı 39'a yükseldi.