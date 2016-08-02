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Pamukkale Üniversitesi Rektörü makamında gözaltına alındı

Üniversitede toplam 46 kişi gözaltına alındı

02 Ağustos 2016 23:36

Denizli’de “FETÖ” soruşturması kapsamında Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağcı makamında gözaltına alındı. Pamukkale Üniversitesi'nde yapılan operasyon kapsamında 40'ı akademisyen 6'sı idari personel olmak üzere 46 kişi gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Denizli'de yürütülen “FETÖ” soruşturması kapsamında Pamukkale Üniversitesi'ne bu sabah operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 40'ı akademisyen 6'sı idari personel olmak üzere toplam 46 kişi gözaltına alındı.

Pamukkale Üniversitesi'ne giden polisler, rektörlük makamında, genel sekterlikte ve çeşitli fakültelerde arama yaptı. Polis bulduğu bilgi ve belgelere el koydu. Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağcı'da rektörlük makamında polisler tarafından gözaltına alındı.

Rektör Bağcı, makamında yapılan aramadan sonra polisler tarafından PAÜ lojmanlarındaki evine götürüldü. Burada da arama yapan polisler, işlemlerin tamamlanmasının ardından Rektör Bağcı'yı Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Pamukkale Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Kenan Çoyan'da gözaltına alındı.

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