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Pamukkale Spor Oyunları, topuklu ayakkabı koşusuyla başladı

Ramazan ÇETİN-Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de Pamukkale Belediyesi tarafından düzenlenen Pamukkale Spor Oyunları, kortej yürüyüşü ve kadınların topuklu ayakkabıyla koşma yarışmasıyla başladı

28 Ekim 2017 14:29

Ramazan ÇETİN-Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de Pamukkale Belediyesi tarafından düzenlenen Pamukkale Spor Oyunları, kortej yürüyüşü ve kadınların topuklu ayakkabıyla koşma yarışmasıyla başladı.
Pamukkale Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek Pamukkale Spor Oyunları, kortej yürüyüşüyle başladı. Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı AK Partili Muhammet Subaşıoğlu, ilçelerin kaymakamları ve çeşitli kurumların müdürleri açılışa katıldı. Kortej yürüyüşünde sporcular ve vatandaşlar ellerindeki Türk bayrağıyla İncilipınar Parkı\'ndan Forum Çamlık AVM\'ye kadar yürüdü.
TOPUKLULARLA YARIŞ HEYECANI
Oyunların açılış etkinlikleri kapsamında 15 kişinin katılımıyla, kadınlar için topuklu ayakkabıyla koşu yarışı düzenledi. Sponsorların sağladığı topuklu ayakkabıları ayaklarına giyen kadınlar, start verilmesinin ardından birinci olabilmek için kıyasıya yarıştı. Yarış, alışveriş merkezindeki vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Bazı kişiler yarışları telefonlarıyla görüntüledi. 50 metrelik parkurda bazı yarışmacılar, dengesini kaybederek düştü. Sunucu Merve Toy\'un da katıldığı topuklu ayakkabılar yarışmasında Ceren Kartan birinci olurken, Şengül Soydan ikinci, Aslıhan Açıkgöz ise üçüncü oldu. Bu ilginç yarışmada dereceye girenlere Başkan Gürlesin tarafından çeşitli hediyeler verildi.
\"PAMUKKALE SPOR OYUNLARI ULUSLARARASI OLACAK\"
Belediye Başkanı Gürlesin, Pamukkale\'nin güzelliğini sporla buluşturmak için böyle bir organizasyon yaptıklarını belirterek, şöyle dedi:
\"Cumhuriyet Bayramı coşkusunu bu tarzda bir etkinlikle yaşatmak istedik. 3 gün sürecek etkinliklerimizde 5 dalda ödüller verilecek. 9 ayrı branşta ise, etkinlikler yapılacak. Biz bu etkinliğimizi gençlerimize karnaval havası yaşatmak istiyoruz. Pamukkale\'nin güzelliğini sporla bütünleştirerek ülke genelinde ve dünya genelinde tanıtım imkanı sağlayacağız. Biz bu etkinliğimizle her kesimin spor yapmasını sağlamak istiyoruz. Asıl hedefimiz ise bu etkinliğimizi uluslararası hale getirmek. Gelecek yıllarda bu hedefimize ulaşmak istiyoruz. Tüm halkımızı Cumartesi ve Pazar günü devam edecek olan etkinliklerimize davet ediyorum.\"

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