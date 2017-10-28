Pamukkale spor oyunları başladı (2)

BİSİKLET TURU YAPILDI

Denizli\'nin Pamukkale Belediyesi tarafından düzenlenen Pamukkale Spor Oyunları\'nın bugünkü ikinci gününde, şehir içi bisiklet turu yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Gürlesin, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Bağ, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Gençlik Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili ve diğer protokol üyeleri de bisiklet turuna katıldı. Öncesinde kurulan alanda ekstrem şovlar düzenlendi. Vali Recep Yazıcıoğlu Parkı\'nda bisikletleriyle toplanan vatandaşlar, sporcuların engeller üzerinde bisiklet, kaykay ve patenle yaptıkları hareketlerle eğlenceli anlar yaşadı. Yoğun katımın olduğu bisiklet turunun startının verilmesinin ardından tura katılanlar, Demokrasi Meydanı, Çamlık Bulvarı, Lise Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Meydanı, İstiklal Caddesi boyunca pedal bastı. Toplam 6.7 kilometre uzunluğundaki etap, Vali Recep Yazıcıoğlu Parkı\'nda bulunan bitiş çizgisinde sona erdi.

BALON ÜZERİNDEN BASKET DENEMESİ

Pamukkale Spor Oyunları\'nın beyaz cennet Pamukkale\'deki etaplarında da çeşitli etkinlikler düzenlendi. 3x3 Dünya Mirasları Turnuvası\'nın lansmanı için bir araya gelen sporcular, balonlara binerek 30 metre yükseklikten aşağıda kurulan dev potalara basket atmaya çalıştı. Eski basketbolcu Tutku Açık ve milli karateci Serap Özçelik de ellerine basketbol topu alarak hedefe göndermeye çalıştı. Sporcuların basket atma çabası renkli görüntüler oluşturdu. UNESCO Dünya Mirası Listesi\'nde yer alan beyaz cennet Pamukkale\'nin tanıtımının da amaçlandığı spor oyunlarında, travertenler üzerindeki balonlar ve havalanan paraşütlerle Pamukkale semalarında renkli görüntüler ortaya çıktı.

BOKS GÖSTERİSİ

Lansmanın ardından 8 takımın katılımıyla Vali Recep Yazıcıoğlu Parkı\'nda 3x3 Dünya Mirasları Turnuvası başladı. Eleme usulüyle yapılan turnuva, takımlar arasında çekişmeli maçlara sahne oldu. Spor oyunları etkinlikleri kapsamında milli boksör Adem Kılıççı ve Mücahit Kulak, Vali Recep Yazıcıoğlu Parkı\'nda gösteri maçı düzenledi. Vatandaşlar iki boksçunun mücadelesine yoğun ilgi gösterdi. Gösteri maçında sporcuların mücadelesi izleyenlerden alkış aldı.

210 SPORCUYLA KARATE MÜSABAKALARI

Pamukkale Belediyesi tarafından organize edilen Pamukkale Spor Oyunları\'nda heyecan yaşanan branşlardan biri de karate oldu. Rıchmond Otel\'de düzenlenen karate müsabakalarına, ülke genelinden kata ve kumite dallarında ümitler, gençler ve büyükler kategorilerinde toplam 210 sporcu katıldı. Büyük heyecanın yaşandığı müsabakalarda, ilk tamamlanan \'Ümit Bayanlar\' kata müsabakaları oldu. \'2002-2003 bayanlar\' kategorisinde, Denizli\'den Damla Turemen birinci olurken, İzmir\'den Menekşe Vardar ikinci, Ankara\'dan Aysem Aleyna Ustaoğlu üçüncü ve İstanbul\'dan Fatma Zehra Karauytu da dördüncü oldu. Pamukkale Spor Oyunları\'nda karate branşında müsabakalar devam Pazar günü devam edecek.

\"ULUSLARARASI BOYUTA TAŞIMAK İSTİYORUZ\"

Pamukkale Belediye Başkanı Gürlesin, \"Tüm dünyanın gözünün Pamukkale\'de olduğu dev organizasyonun ikinci gününe bisiklet turu ile başladık. Yüzlerce tutkunun katıldığı bisiklet turuyla şehrimizin güzelliklerine çekmek istedik. Beyaz cennet Pamukkale\'de de renkli etkinlikler düzenliyoruz. Amacımız sporun ve Pamukkale\'nin güzelliğine dikkat çekmek. Spor oyunlarını gelecekte uluslararası bir boyuta taşımak istiyoruz\" diye konuştu.

Deniz TOKAT-Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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