Pamuk tohumu karaborsada

T24 -





Çalışkan, dünya pamuk stoklarındaki azalma, ABD'nin üretimden ciddi ölçüde çekilmesi, üretici ülkelerden Pakistan'da yaşanan sel felaketi ve başta Çin ve Hindistan olmak üzere pamuğa tüm dünyada gösterilen yoğun talebin Türkiye'ye de yansıdığını, bu nedenle fiyatların bu yıl hiç olmadığı kadar yükseldiğini bildirdi.





Pamukta referans borsanın New York Borsası olduğuna işaret eden Çalışkan, bu borsada pamuğun kilosunun 5 doların üzerine çıktığını belirterek, ''Pamuktaki yükseliş devam edecek. Çünkü, bu yükselişe neden olan etkenler halen geçerliliğini koruyor. Pamuk hasadının yapılacağı Temmuz ya da Ağustos ayına kadar fiyatlarda düşüş beklemiyoruz'' dedi.





Çalışkan, pamuğa olan bu yoğun talebin pamuk tohumunun fiyatını da artırdığını, hatta karaborsaya kadar düşmesine neden olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:





''Tohumcular, yüzde 50-60 fazla ekime göre program yapmalarına rağmen talebe cevap verememekten yakınıyor. Hatta çok tercih edilen bazı çeşitler ekimin başladığı günden beri bulunamıyor. Şimdi ise tüm çeşitlerin temininde sıkıntı yaşanıyor. Tohum satışları önümüzdeki sezonda Adana tarlalarının beyaza bürüneceğini gösteriyor. Dönüm başına yaklaşık 2,5 kilo kadar ekilen pamuk tohumunun kilo fiyatı 8 TL'yi geçti.''







Türk tekstilcisine yarayacak





İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Gülle, pamuğun altından hızlı değerlendiğini belirterek, ''Türk hazır giyimciler endişelenmesin. Stoklarımız onları mağdur duruma düşürmeyecek kadar yeterli. Bu süreçte hem tekstilci, hem hazır giyimci, hem de ülke kazanacak'' dedi.





Gülle, 2010 yılında başlayan pamuk fiyatlarındaki hızlı artışın, rekor üstüne rekor kırarak devam ettiğini belirterek, pamuğun tarihte ilk defa 5 dolar seviyesine çıktığını, tüm dünyada ham madde ile ilgili bir endişe oluştuğunu söyledi.





Fiyatların bu derece artması üzerine Hindistan, Pakistan ve Özbekistan gibi büyük üreticilerin ülkelerindeki pamuk üreticilerini korumak adına bir takım önlemler aldıklarını anımsatan Gülle, Özbekistan'da devlet, fabrikalara sattığı pamuk miktarını yarı yarıya düşürürken, Hindistan'ın pamuk ihracatını durdurduğunu, Pakistan'da da benzer önlemler alındığını anlattı.



