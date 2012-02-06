Pamuk prensesi sırtında taşıyor

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Tayvan'in Taichung şehrinde yaşayan 27 yaşındaki Annfaye Kao çocukluğundan beri en sevdiği masal olan 'Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler' hikayesinin karakterlerinin hepsini sırtına dövme olarak yaptırdı. Dövmesini yaptırdığı sahneyi bir rüyasından esinlenerek tasarladığını belirten Taichung Tayvan'da gerçekleşen Uluslararası Dövme Şampiyonası'nda birinci oldu.Taichung yapımı 3 ay süren dövmesi için şunları söyledi: "Çocukken pamuk prenses olduğumu hayal ederdim. Simdi bu masal sonsuza kadar benimle olacak. Çevremdeki herkes dövmemi sevdi ki bu da benim çok şanslı biri olduğumu gösteriyor."