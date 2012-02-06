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Dünya

Pamuk prensesi sırtında taşıyor

Tayvan'in Taichung şehrinde yaşayan Annfaye Kao adlı genç kadın 'Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler...

06 Şubat 2012 02:00

T24 - Tayvan'in Taichung şehrinde yaşayan Annfaye Kao adlı genç kadın 'Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler' masalını o kadar seviyordu ki bu masaldaki karakterleri sırtına dövme yaptırarak masala olan tutkusunu ölümsüzleştirdi. 

Tayvan'in Taichung şehrinde yaşayan 27 yaşındaki Annfaye Kao çocukluğundan beri en sevdiği masal olan 'Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler' hikayesinin karakterlerinin hepsini sırtına dövme olarak yaptırdı. Dövmesini yaptırdığı sahneyi bir rüyasından esinlenerek tasarladığını belirten Taichung Tayvan'da gerçekleşen Uluslararası Dövme Şampiyonası'nda birinci oldu. 



Taichung yapımı 3 ay süren dövmesi için şunları söyledi: "Çocukken pamuk prenses olduğumu hayal ederdim. Simdi bu masal sonsuza kadar benimle olacak. Çevremdeki herkes dövmemi sevdi ki bu da benim çok şanslı biri olduğumu gösteriyor." 








 

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