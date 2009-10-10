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Pamuk davası esastan görüşülecek!

Pamuk’un “30 bin Kürt ve 1 milyon Ermeni’yi öldürdük” sözlerinin tazminat nedeni olup olmadığına karar verilecek.

10 Ekim 2009 03:00

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun, aralarında Ergenekon davası sanığı Kemal Kerinçsiz’in de bulunduğu 6 kişinin, doğrudan taraf olmasalar da Türk vatandaşı olmaları nedeniyle dava açabilecekleri kararı, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un davasının esastan görüşülmesine yol açacak

Şişli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Pamuk’un “30 bin Kürt ve 1 milyon Ermeni’yi öldürdük” sözlerinin tazminat nedeni olup olmadığına karar verecek. Sözlerin tazminatı gerektirdiği saptanırsa, 36 bin TL tazminat istemiyle dava açan 6 kişiye, mahkemenin takdir ettiği miktarda tazminat ödemek zorunda kalacak. Milliyet gazetesinin haberine göre, Yargıtay’ın kararı, sadece kişinin değil, Türk vatandaşlarının tazminat isteme hakkı olduğuna işaret ediyor. Ancak, 6 kişi dışında kimse, 1 yıl içinde başvuru yapmadığı için dava açma hakkına sahip değil. 

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