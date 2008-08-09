'Pamuk çocukları' okullu olacak

Millî Eğitim Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü iş birliğiyle Adana’da ‘’Pamuk Kadar Beyaz Gelecek İçin’’ sloganıyla yürütülen proje kapsamında bu yıl okulla buluşacak çocukların tespitine başlandı.



Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programı (ILO/IPEC) kapsamında, 1 Ocak 2005 tarihinde ‘’Pamuk Kadar Beyaz Bir Gelecek İçin’’ sloganıyla Adana’da pilot uygulama olarak başlatılan, 2 yıl süreli ve 352 bin 400 avro bütçeli proje, 1 Temmuz 2007 tarihinden itibaren Karataş İlçe Halk Eğitim Merkezince yürütülüyor.



Projenin başlamasından bugüne kadar görevlilerin özverili çalışmaları sonucu Güney ve Güneydoğu Anadolu’nun farklı şehirlerinden Çukurova’ya gelen tarım işçisi ailelere mensup çocukların büyük bölümü tarlalardaki zor çalışma şartlarından koparılarak eğitime kazandırıldı.





Proje danışmanı Kazım İlkan Kertmen, yaptığı açıklamada bugüne kadar eğitime kazandırılacak 6 bin çocuğu tesbit ettiklerini söyledi.



Tarım işçilerinin geçici ve gezici oldukları için 6 bin çocuğun yüzde 15’inin eğitime kazandıramadıklarını belirten Kertmen, ‘’Eğitime kazandırdığımız pamuk çocukların sayısı 4 bin 800’e ulaştı. Rakam iyi, bu yıl 5 bini geçmeyi hedefliyoruz’’ dedi.



