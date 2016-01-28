Orhan Pamuk: AKP kendini siyaset, diplomasi ve ticarette hem modern hem İslami gibi sunmayı başardı

Yazar Elif Şafak, Nobel ödüllü edebiyatçı Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi’ni İstanbul’dan Londra’ya taşımasını Guardian’a yazdı. Orhan Pamuk’la konuşmaların da yer aldığı yazıda, Pamuk’un ‘’AKP’nin kendisini topluma hem İslami, hem de modern bir biçimde sunmak istiyor. Bunu ticarette, diplomaside ve siyasette başarılı bir biçimde gerçekleştirdiler. Ama mimaride yaptıklarına bir bakın. Camiler klasik Osmanlı mimarisinin kötü taklitlerinden biri” sözleri aktarıldı.

Şafak, yazısında kendisinin de Pamuk gibi siyasete hevesli olduğuna değinerek, “Günümüzde eleştirel bir şey söylemeye cesaret eden herkes ‘hain’ ya da ‘millet düşmanı’ olarak yaftalanıyor” dedi. Türkiye’deki medyayı ‘muhafızlar’ üzerinden eleştiren Şafak, “Türkiye’deki her şair, yazar, gazeteci ya da akademisyen, kitap, yazı, tweet, hatta retweet yüzünden bile sosyal medyada linç edilebileceğini, ana akım medyada şeytanlaştırılabileceğini, hakkında dava açılabileceğini, hatta hapse girebileceğini bilir” ifadesini kullandı.

Şafak, “Türkiye’deki sonsuz ironilerden biri de muhafazakârların, diğer ülkelerdekinin aksine geçmişi korumaktan çok, yok etmesi” dedi.

Yazısında edebiyatta cinsiyet konusuna da değinen Şafak,

"Türk toplumunun son derece ataerkil, cinsiyetçi ve homofobik olduğunu" belirtirken, “Cinsiyete bakılmaksızın, Türk romancı olmak ömür boyu yalnızlığa mahkûm olmak anlamına geliyor” dedi.