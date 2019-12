Pamuğa Amik Ovası da sırt dönüyor

Bereketli ve verimli toprakları nedeniyle yıllarca bölge üreticisi tarafından pamuk ekimi gerçekleştirilen Amik Ovası'nda "beyaz altın" her geçen yıl biraz daha azalıyor.



Ekim alanları azalan, ihraç edilirken, ithaline başlanan pamuğun, girdi maliyetlerindeki artışa karşın, 5-6 yıldır fiyatı değişmeyince üretim üstlerinden Hatay'da da ekim alanlarının daralmaya başladığı bildirildi.



Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Erdal Dağıstan, Amik Ovası'nda yaklaşık 270 bin hektarın tarım için kullanıldığını söyledi.



Bereketli toprakları nedeniyle şiirlere, şarkılara konu olan Amik Ovası'nda tarımın her geçen gün kötüye gittiğini ifade eden Dağıstan, üreticilerin para etmediği için yıllarca ektikleri ürünlerden vazgeçmeye başladıklarını kaydetti.



Terk edilen ürünler arasında en önemlisinin pamuk olduğunu vurgulayan Dağıstan, şöyle devam etti:



"Bundan 10 yıl önce pamuk diyarı denildiğinde Amik Ovası da akla gelen yerler arasındaydı. Yaz aylarında verimli ova toprakları, üreticilerin alın teriyle ektiği pamukla dolu olurdu. Ovada beyazın dışında bir görüntü gözümüze çarpmazdı. Ancak şuan ova kapkara, çiftçi kan ağlıyor. Çünkü pamukta gübre, enerji, mazota yapılan zam, su sıkıntısı ve ürünün para etmemesi nedeniyle yıllarca pamuk ekimi yapan çiftçiler bundan vazgeçmeye başladı. 10 yıl önce yaklaşık 100 bin hektar alanda pamuğun ekildiği Hatay'da bu rakam artması gerekirken 63 bin hektara düştü."



Dağıstan, çiftçinin pamuktan artık kar elde etmediğini, hatta emeğinin karşılığını bile alamadığını savunarak, acil önlem alınmazsa gelecek yıllarda yöredeki ekim alanlarının daha da gerileyeceğini söyledi.



Pamuğun kilosunun 2002 yılında 80 YKr, bugün ise 85 YKr'den satıldığını vurgulayan Dağıstan, "Aradan geçen 6 yıllık sürede gübre yüzde 300 arttı. Mazota da yüzde 100'ü geçen zam yapıldı. Bu zamlara karşın pamuk üreticisi yıllardır emeğinin karşılığını aynı fiyattan satıyor" dedi.



‘Destekleme artırılmalı’



Dağıstan, her geçen yıl pamuk ekim alanlarının daha da azaldığını, Türkiye'nin pamuk ihraç eden ülke konumundan ithal eden ülkeye dönüştüğünü belirterek, üreticilerin pamuk ekimine teşvik edilmesi için destekleme fiyatlarının arttırılması gerektiğini kaydetti.



Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin bütçelerinin yüzde 40'ını tarıma ayırdığını, bu oranın Türkiye'de ise yüzde 3'leri geçmediğini vurgulayan Dağıstan, tarımla ilgili bir takım önlemler alınmazsa verimli toprakların her geçen yıl biraz daha boşalacağını ve mevcut potansiyelin değerlendirilemeyeceğini söyledi.