Pamesa Valencia'nın oyuncusu Ermal Kurtoğlu: ' İyi uyum sağladım'

Pamesa Valencia ile Andorra'da kampta olan Ermal, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Kişisel olarak takıma çok iyi uyum sağladığımı düşünüyorum. Burada çok iyi bir grup var ve şimdilik memnunum" şeklinde konuştu. Sezon öncesi hazırlık antrenmanlarının "çok iyi" ancak "sert" geçtiğini kaydeden Ermal, "Hedefimiz, gelecek için hiçbir öncelik belirlemeden, her geçen gün daha iyi olmak. Hem çok zorlu olan ACB de hem de Avrupa kupasında oynayacağız, yapmamız gereken her zaman dikkatli olmak" değerlendirmesinde bulundu.

